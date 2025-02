Publicado 21/02/2025 05:00

Hoje, o presidente Lula estará em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, para anunciar investimentos de R$ 3,6 bilhões no novo terminal do porto do município. "Quando deixei a Presidência, havia 82 mil empregos e caiu 56%. Em 2 anos, recuperamos 17% e recuperaremos tudo com a construção de 44 navios até 2029". Esta semana, o presidente esteve em Angra para tratar de assuntos do setor. Compareceram o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci. A presidente da Comissão Especial da Indústria Naval da Alerj, deputada Célia Jordão (PL), comentou: "A retomada é um marco para o desenvolvimento econômico e social do Estado e do país".

Cartórios do Rio atingem 112 mil atos digitais

A certidão de nascimento é um dos documentos possíveis de tirar on-line - Divulgação

O Estado do Rio de Janeiro realizou 112 mil atos 100% on-line pelo e-Notariado, plataforma que faz escrituras, doação, procurações, divórcios, testamentos e inventários eletronicamente. Também é possível a autorização de doação de órgãos e acessar o e-Not Assina, sistema de assinaturas digitais com validade jurídica. Em 2024, houve crescimento de 39%. "É uma alternativa prática e segura", afirma José Vilarnovo, presidente do Colégio Notarial do Brasil.

Luta pela ordem em Duque de Caxias

O deputado estadual Marcelo Dino (União) esteve com as forças de segurança na Operação Impacto para remover barricadas em Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. "A batalha pela segurança e pela ordem continua para garantir dignidade e o direito de viver sem a criminalidade", afirmou.

Conscientização sobre doenças raras reforçada

O Palácio Tiradentes, antiga sede da Alerj, será iluminado em lilás, azul, verde e rosa de 23 de fevereiro a 2 de março, em celebração ao Dia Mundial de Doenças Raras, comemorado no último dia de fevereiro. O pedido foi feito pelo coordenador da Frente parlamentar de Doenças Raras da Assembleia Legislativa, deputado Munir Neto (PSD).

PICADINHO

O Projeto Praia Para Todos, para acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de forma gratuita, receberá os paratletas do Wheelchair Tennis Elite. Os paratletas do tênis em cadeiras de rodas Daniel Rodrigues, Gustavo Fernández, Martin de la Puente e Daniel Caverzaschi tomarão banho de mar na cadeira anfíbia e jogarão frescobol adaptado com os usuários do projeto e com os paratletas de handbike Edson Rocha e João Victor. Amanhã, às 10h30, no Posto 10 de Ipanema.



O guitarrista Victor Biglione e os irmãos Guilherme (trompete) e Alfredo Dias Gomes (bateria) apresentam 'Electric Miles Fusion', em homenagem a Miles Davis, no Blue Note Rio.



O VillageMall terá nova edição do Village MovieArt, cinema a céu aberto no deck. Cinco filmes indicados ao Oscar 2025 serão exibidos em um telão ao ar livre. De hoje ao dia 23 em várias sessões.