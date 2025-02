Publicado 19/02/2025 05:00

Lei publicada no Diário Oficial vai beneficiar famílias no Estado do Rio de Janeiro, especialmente aquelas que necessitam de aparelhos para oxigenoterapia domiciliar. A medida, proposta pela deputada Lilian Behring (PCdoB), tem como objetivo aliviar a carga financeira das famílias que usam equipamentos essenciais à saúde, como os respiradores. A oxigenoterapia domiciliar é um tratamento fundamental que ajuda pacientes com doenças pulmonares ou respiratórias graves, permitindo que eles recebam ar adicional em casa, conforme prescrição médica. O problema, no entanto, é o aumento considerável no consumo de energia elétrica, que pode sobrecarregar as finanças dessas famílias já vulneráveis devido à condição de saúde de seus entes queridos. "Com a nova lei, os consumidores que utilizam esses aparelhos em suas residências terão um desconto tarifário específico sobre o consumo gerado por esse uso. Para acessar o benefício, será necessário apresentar à concessionária de energia elétrica a prescrição médica, que comprova a necessidade do tratamento, e informar o endereço onde o equipamento é utilizado. O desconto será calculado com base na média de consumo de energia relacionada ao aparelho, aliviando as dificuldades financeiras de muitas famílias", explicou Behring.

Bandidos cobram R$ 1 milhão por antena de celular

Roubo de antenas de operadoras fazem moradores ficarem sem internet - Foto: Felipe Vieira

Bandidos estão sequestrando antenas de celular em seis estados do país. No Rio, os casos ocorrem em São Gonçalo, Duque de Caxias, Belford Roxo e Volta Redonda. Uma delas está na área da facção Comando Vermelho, que cobrou R$ 1 milhão para devolver. Diariamente, cerca de 160 mil moradores do Rio ficam sem sinal das operadoras, que cogitam acionar o Ministério da Justiça para formar uma força-tarefa com forças da segurança pública.

Alerj discute recomposição de servidores do Rio

O Grupo de Trabalho da Assembleia Legislativa tratou da recomposição salarial dos servidores do estado, referentes às perdas inflacionárias de 2017 a 2021. A Alerj, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública pagaram em três parcelas, porém para o Poder Executivo falta a segunda parcela de 6,5%. “É inaceitável que todos os poderes tenham recebido a reposição menos o Executivo, que administra o cofre. Olha que contradição”, declarou o deputado Luiz Paulo (PSD).

Alunos de Japeri sofrem com falta de climatização

Quase todas as escolas da rede municipal de Japeri, na Baixada Fluminense, estão sem climatização. Uma dessas unidades é a escola municipal João XXIII, que desde fevereiro de 2024 tem ares-condicionados instalados em todas as salas, mas, segundo denúncias, a direção não liga por incapacidade elétrica.

PICADINHO

Exposição 'Arte Subdesenvolvida' apresenta o Brasil do século XX, com mais de 130 obras da arte contemporânea brasileira entre 1930 e 1980. A partir de hoje, no CCBB Rio.



A Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) realizará o Seminário “Defesa do consumidor e combate à fraude no café: o papel das entidades públicas e privadas”. Hoje, às 9h, no Centro.



Guilherme Alves, mestrando da UERJ, lança "Catarse Criativo: Neuromarketing e Consumo Emocional na obra '30' de Adele". Amanhã, às 18h, no Espaço Multifoco, na Lapa.