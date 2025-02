Publicado 20/02/2025 05:00

No seu quarto mandato, o vereador William Coelho (Democracia Cristã) tem se movimentado com desenvoltura nos bastidores da Câmara Municipal do Rio. Discreto, o vice-presidente da Casa tem conseguido influenciar os colegas. Foi assim que arregimentou 15 vereadores para o bloco "O Rio que Queremos", que atropelou o PL e já é a segunda maior força do legislativo municipal - perdendo apenas para o PSD do prefeito Eduardo Paes, que conquistou 16 cadeiras. O blocão atingiu seu objetivo: a presidência de oito comissões - só uma a menos que o gigante PSD, com nove. E conseguiu a presidência das cobiçadas comissões de Saúde - que será presidida por Dr. Gilberto - e de Assuntos Urbanos, que ficará com Pedro Duarte. E ainda ganhou uma vaga na mais disputada, Justiça e Redação. "Atingimos nosso objetivo inicial, de conquistar as comissões. Sem o bloco, ficaria tudo com o PSD e o PL. Estamos trabalhando para valorizar os vereadores e ter um poder legislativo cada vez mais forte e independente", diz o vereador.

Crianças e adolescentes podem ter Disque Proteção

A Câmara Municipal do Rio analisa projeto da vereadora Tânia Bastos (Rep) que cria o Disque Proteção Criança e Adolescente, um atendimento eletrônico gratuito para receber denúncias de maus-tratos e descumprimento dos direitos. "Quando implementado será um pronto socorro, funcionando 24 horas para atender violações, acionando os órgãos competentes e possibilitando o flagrante", afirma a parlamentar, que já foi conselheira tutelar.

Palácio Tiradentes, ex-sede da Alerj, atrai turistas do exterior

Em janeiro deste ano, o Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, recebeu 1.600 visitantes - a maioria estrangeiros: argentinos, norte-americanos e chilenos, principalmente. Do Brasil, lideram São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. A visita guiada conta com monitores bilíngues.

Atendimento no Hospital de Bonsucesso bate recorde

Reaberta no último dia 6, após cinco anos fechada, a emergência do Hospital de Bonsucesso recebeu 1.042 pacientes. Somente no dia 18, foram 142 atendimentos, um recorde. "Esta marca mostra como a reabertura da emergência impactou a região", comentou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

PICADINHO

O Cineclube Paulo Freire vai exibir o filme 'Black Rio! Black Power!', do diretor Emílio Domingos, seguido de um debate. Hoje, às 16h40, no Cine Arte UFF, em Niterói. Grátis.



A cantora e compositora carioca Katarina Assef vai comemorar um ano do lançamento do álbum 'Desato' com show hoje, às 19h30, no Espaço Cultural Sergio Porto, no Humaitá.



O artista plástico Antonio Manuel lança o livro "Incontornáveis" (BE Editora). Hoje, às 19h, na Livraria da Travessa de Ipanema, com uma conversa entre o artista e o curador Paulo Venancio Filho.