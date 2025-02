Publicado 22/02/2025 05:00

Em reunião com o presidente do Congresso Nacional, Hugo Motta (Republicanos), a deputada Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) e os parlamentares da bancada da Enfermagem Bruno Farias (Avante-MG), Ana Paula Lima (PT-SC), Ana Paula Brandão (PDT-CE) e o presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Manoel Neri, pediram urgência para propostas da categoria. Atualmente, tramitam mais de 400 projetos. Um deles é a PEC 19, que estabelece jornada de 30 horas semanais, e aumento de punições no Código Penal para crimes de lesão corporal contra os trabalhadores da área. "Após 12 anos trabalhando em prol dos profissionais da Saúde na Alerj, pretendo fazer o mesmo na Câmara Federal. Não retrocederemos", afirmou Rejane.

Redução da taxa de previdência beneficiará 53 mil pessoas

Deputado federal Reimont cobra pressa na redução taxa de previdência - Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O Ministério de Gestão e Inovação dos Serviços Públicos aprovou redução de 43% nas taxas dos planos de previdência. A medida beneficiará cerca de 53,5 mil pessoas. Para a ação ser implantada, falta o aval da Superintendência Nacional de Previdência Complementar. O deputado Reimont (PT-RJ) enviou ofício pedindo celeridade. "Reduzir a cobrança no contracheque é um negócio gigante na vida das pessoas para comprar comida e remédio".

Aumento de dengue mobiliza ações em saúde no Rio

Para enfrentar os casos de dengue, a deputada Lilian Behring (PCdoB) tem projeto que autoriza enfermeiros a classificar o risco e remanejar pacientes com suspeita da doença nas unidades de saúde do estado. "Enquanto a vacina ainda não está disponível a todos, precisamos agir rapidamente", alerta.

Irmã Dorothy entre os heróis da pátria

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-Rio) apresentou projeto para incluir o nome de Dorothy Mae Stang, a Irmã Dorothy, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Há 20 anos a missionária, que era americana, foi assassinada por sua defesa do meio ambiente e dos direitos dos trabalhadores rurais.

PICADINHO

O Museu do Samba realiza o Baile das Rosas, evento pré-carnavalesco em homenagem a Dona Zica. Hoje, a partir das 13h, na Mangueira.



Estevão Ribeiro lança livro em homenagem à filha, abordando o autismo e a inclusão infantil, na Livraria da Travessa de Niterói. Hoje, às 16h.



O ParkJacarepaguá tem pré-Carnaval com apresentação do Gigantes da Lira e Encanta Bloco, maquiagens artísticas e oficinas temáticas. Hoje e amanhã, a partir das 16h.