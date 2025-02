Publicado 23/02/2025 05:00

Em seu segundo mandato como vereador, o médico Marcio Guerreiro (PP) é o novo presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com votação unânime de sua chapa. Ele tem 43 anos e é casado com Nicole, pai de dois filhos. No mandato de 2021/2024, ele foi um dos vereadores que mais teve projetos de lei aprovados na Casa. Antes da política foi atleta profissional e jogou em times como o Nova Iguaçu, Volta Redonda, Cruzeiro e Criciúma. "A família, depois de Deus, é minha base. Minha gratidão eterna a eles. Quero dar continuidade ao que já foi feito e também implementar as inovações que irão surgir. Meu lema sempre será muito trabalho, muita resiliência e muito respeito ao povo iguaçuano", disse emocionado.

Calor extremo pode gerar ponto facultativo

Termômetro na Avenida Presidente Vargas, altura do camelódromo - Paulo Costa/Agência O DIA

A deputada Dani Monteiro (PSOL) apresentou dois projetos na Assembleia Legislativa do Rio para os dias em que houver permanência ou aumento, por três dias consecutivos, de temperaturas acima de 40ºC no estado do Rio. Um proíbe o trabalho ao ar livre de servidores públicos e trabalhadores terceirizados da administração pública e o outro autoriza ponto facultativo priorizando o trabalho remoto. "É uma questão de saúde pública e dignidade humana", justifica.

Operadoras obrigadas a detalhar contas de pré-pago

A Assembleia Legislativa do Rio aprovou projeto que obriga as operadoras de telefonia móvel e fixa a disponibilizarem extrato detalhado do plano pré-pago com informações como data, hora e duração das ligações. O deputado estadual Rodrigo Amorim (União), autor da proposta, explicou: "Esses consumidores não têm como aferir se consumiram por aquilo que pagaram". O projeto segue para o governador Cláudio Castro sancionar ou vetar.

Mulheres podem ter cota na direção de hospitais

A deputada estadual Lilian Behring (PCdoB) apresentou projeto que cria cotas de pelo menos 30% para mulheres nas direções de hospitais e clínicas do estado do Rio. "Mulheres estão cada vez mais preparadas e qualificadas para ocupar cargos de gestão, mas ainda enfrentam barreiras históricas", afirma.

PICADINHO

A Iguá levará seus aguadeiros, a partir de hoje, para o esquenta de Carnaval com a Bateria Show da Mangueira, o Cordão do Bola Preta e o Bailinho Infantil no Uptown Barra.



O Botafogo Praia Shopping promove o Bailinho do Foguinho, evento gratuito para crianças de 2 a 12 anos, com shows, concurso de fantasia e distribuição de doces e pipocas. Hoje, de 13h às 16h.

O 'Dá Tempo Podcast', de Pedro Rivas, debate meio ambiente e sustentabilidade. O programa está disponível nas plataformas digitais.