Publicado 25/02/2025 05:00

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno tem o nome artístico de Oruam, cantor e expoente do atual cenário do rap e trap desde 2021. Ele é filho do traficante Marcinho VP, preso desde 1996, condenado a 44 anos de prisão, por tráfico de drogas e homicídios. Na semana passada, ele foi preso por uma infração grave de trânsito e levado à delegacia após ser parado por PMs depois de "dar um cavalo de pau na rua". Antes mesmo disso, vereadores e deputados do Rio estavam inconformados com o seu discurso de "apologia ao crime". O deputado Marcelo Dino (União) protocolou na Assembleia Legislativa o projeto "Lei Anti-Oruam", que impede dinheiro público em eventos com apologia ao crime organizado e incentivo às drogas. Os vereadores Talita Galhardo (PSDB) e Pedro Duarte (Novo) apresentaram projeto semelhante na Câmara do Rio. "O funk é tradição, mas achar normal enaltecer bandido, não dá. O Rio precisa agir contra essa inversão de valores", justificou Talita.

Polêmica dos fogos de artifício continua

Luiz Ramos Filho é autor de lei que prevê multa sobre fogos de artifício - Renan Olaz / CMRJ

A Câmara Municipal do Rio derrubou veto do prefeito Eduardo Paes ao projeto do vereador Luiz Ramos Filho (PSD) que prevê multa para quem solta fogos de artifício. "As pessoas só respeitam as leis quando dói no bolso. Apresentamos este projeto para proteger os animais, as crianças, os idosos, os autistas, os enfermos e todos aqueles que são prejudicados pelo barulho dos fogos de artifício”. Os valores das multas variam entre R$ 200 e R$ 1.250.

Combate a incêndios florestais no Rio

Reunião da Comissão do Cumpra-se! da Alerj com o secretário estadual de Defesa Civil e comandante dos Bombeiros, Tarciso Junior, e o presidente do Inea, Renato Jordão, definiu sistema de prevenção e combate a incêndios nas matas do Rio. "Serão estabelecidas rotinas. Como agir em tempo de seca e incêndios à noite, além de verificar caminhões, número de helicópteros e se as mangueiras estão furadas", explicou o deputado Carlos Minc.

Ônibus intermunicipais com alerta de ponto cego

Mais segurança no trânsito. A frota de ônibus intermunicipais e demais veículos de concessionárias do estado deverão ter alerta de ponto cego na lataria para alertar motoristas e ciclistas. O projeto do deputado Samuel Malafaia (PL) já foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio.

PICADINHO

A Marinha do Brasil e a Caixa Econômica Federal firmaram convênio para oferecer cursos de construção civil para militares da reserva não remunerada.



"Dispersão não é lugar de Diversão!", campanha da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio, conscientiza sobre os perigos de crianças brincarem nessa área do Sambódromo.



A Companhia Teatral Queimados Encena está com inscrições abertas até 28 de fevereiro para a 4ª edição do Festflum - Festival Fluminense de Monólogos - Edição Afro-Brasileira, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB)