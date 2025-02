Publicado 26/02/2025 05:00

Os foliões escolheram o ex-presidente Jair Bolsonaro como a celebridade preferida para a zoação de Momo 2025. Multiplicam-se nos blocos máscaras do ex-presidente e foliões vestidos de presidiário usando tornozeleira. Devido ao calor, a imitação da farda do Bope está bem baixa. Algumas lojas da Saara admitem encalhe até o momento. Já a versão infantil que custa R$ 29,90 está tendo mais saída. A máscara do presidente Lula, Janja e Gracyanne estão vendendo bem. Diferente do passado onde máscaras do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do chefe do núcleo de Operações da Polícia Federal em Curitiba, Newton Ishii, popularmente conhecido como "japonês da federal", desta vez não há lembrança popular de nenhum deputado ou policial.

Foliões infantis bem hidratados

Cedae fornece água aos foliões e pets que participam dos blocos do Rio - Divulgação

Assim como acontece com os adultos, as crianças e os pets recebem atenção da Cedae durante a passagem dos blocos infantis pela cidade. Além de distribuir água potável, as equipes promovem o jogo de tabuleiro "Cedae Aventura das Águas" e sorteios. "Garantir acesso à hidratação segura é um compromisso permanente e reforça a preocupação com a saúde pública e a inclusão social", afirma Allan Borges, executivo de ESG da companhia.

Deputados pressionam por Estrada de Ferro 118

O deputado estadual Luiz Paulo (PSD), presidente da Frente Parlamentar Pró-Ferrovias Fluminense, defendeu em audiência pública, na Alerj, a elaboração de documento a ser enviado ao Ministério dos Transportes para a construção da Estrada de Ferro 118, que ligará o Espírito Santo e o Rio. "O projeto é amplo, o Arco Ferroviário, que atravessará todo o estado, unindo Macaé, Região dos Lagos, Itaboraí, Baixada Fluminense e Nova Iguaçu".

Célia Jordão ganha espaço na Alerj

A deputada Célia Jordão (PL) garantiu uma cadeira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia do Rio, a principal Comissão da Casa. A parlamentar já presidiu a Comissão Especial da Indústria Naval, Offshore, Petróleo e Gás, setor que está retomando após investimentos do governo federal.

PICADINHO

Alunos e professores participam hoje, às 7h, de ato no Colégio Estadual Antônio Houaiss (Rua Maranhão, 530, no Méier) em protesto pela situação crítica de climatização.

O Clube de Leitura Jardim Literário, no jardim da Casa de Rui Barbosa, vai apresentar a obra de Machado de Assis. Amanhã, às 10h, em Botafogo.



O maestro, arranjador e pianista Wagner Tiso celebra os 40 anos da música "Coração de Estudante", parceria com Milton Nascimento, no Blue Note Rio. Amanhã, às 20h.