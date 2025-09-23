Deputado Renato Machado é o autor do projeto de lei que proíbe som alto nos transportes do Rio - Reprodução Redes Sociais

Publicado 23/09/2025 05:00

O veto do governador Cláudio Castro (PL) ao projeto de lei que proíbe o uso de aparelhos sonoros em alto-falante nos transportes coletivos intermunicipais do Rio abriu mais um capítulo de embate entre o Executivo estadual e a Alerj. A medida, aprovada em plenário no ano passado, é de autoria do deputado Renato Machado (PT) e busca regulamentar queixas dos passageiros fluminenses: o incômodo causado por celulares e caixas de som ligados em volume alto durante viagens de ônibus, vans, trens, barcas e até no VLT. Machado diz que a decisão do governador representa um "retrocesso" e um "desrespeito à população trabalhadora, que enfrenta diariamente transportes lotados e ainda precisa conviver com o barulho imposto por poucos". O parlamentar articula a derrubada do veto na Alerj.

RIOInclui forma pessoas com deficiência

RIOInclui tem a primeira-dama, Cristine Paes, como presidente de honra - Divulgação RIOInclui

Em comemoração ao Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, a RIOinclui faz hoje a certificação de 34 pessoas capacitadas para o mercado de trabalho. O programa "A Tua Ação" já empregou pessoas com deficiência em supermercados, escritórios, casas de festas e hospitais. "O trabalho não apenas gera renda, mas atividades que envolvem os relacionamentos humanos e a dignidade", afirma a presidente de honra da RIOinclui, Cristine Paes.

Miguel Pereira aumenta preservação ambiental

A Iguá e o Instituto Terra de Preservação Ambiental atingiram um marco do projeto "Águas e Florestas nas Escolas": 7 mil mudas nativas foram produzidas para o reflorestamento de cinco hectares de mata ciliar em Miguel Pereira. A iniciativa envolveu 1.400 alunos de 20 escolas públicas, incluindo turmas da Educação de Jovens e Adultos, além de colaboradores da concessionária. O plantio coletivo está previsto para o fim do ano.

Jongo da Serrinha pode virar Patrimônio Cultural Imaterial do Estado

A Alerj aprovou projeto do deputado Dionísio Lins (PP) que considera o Jongo da Serrinha Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio. Um dos símbolos da cultura popular carioca, o Jongo une música, dança e tradição, nasceu da resistência negra e permanece no morro da Serrinha, em Madureira.

PICADINHO

O Cinema Nosso, em parceria com a Escola Municipal Tiradentes, realiza hoje sessão de cinema inclusiva em comemoração pela Semana da Inclusão Social das pessoas com deficiência.

A Cidade das Artes sedia, de hoje ao dia 25, o "SITUS 2025 – Terceiro Seminário de Turismo Sustentável", que vai debater conservação ambiental e valorização do patrimônio.

Amanhã e dia 25 acontecerá o 7º Fórum de Oncologia Pediátrica, na sede da Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), em Brasília, com transmissão ao vivo. Inscrições gratuitas.





