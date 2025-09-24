A falta de água frequentemente atinge diversos bairros do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense - Foto: Daniel Castelo Branco

Publicado 24/09/2025 05:00

A privatização de parte da Cedae aconteceu há 4 anos e seis meses. Depois de tanto tempo o povo não entende bem quem é responsável pela falta d'água quando há um problema de desabastecimento. Nesta segunda-feira (22/09), diversas regiões da capital e da Baixada Fluminense amanheceram sem água. Oficialmente, o abastecimento foi interrompido para a realização de uma manutenção emergencial. O leilão de 2021 dividiu a concessão dos serviços de água e esgoto do estado em quatro blocos: a Aegea, que tem recursos de um Fundo de Cingapura, adquiriu os Blocos 1 e 4; a Iguá, que tem parceiro canadense, o Bloco 2; e a Águas do Brasil, uma Sociedade Anônima, o Bloco 3. A Cedae passou a responder pela captação e o tratamento de água. As demais pela distribuição e esgotamento sanitário. O mais preocupante está no leste fluminense: o Sistema Imunana-Laranjal está operando com a capacidade reduzida por conta da falta de água no Estado. Estamos falando de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Ilha de Paquetá.

Eduardo Bolsonaro deixa PT do Rio eufórico

Ações da direita fortalecem candidatura de Benedita da Silva ao Senado - Reprodução/Instagram

Ações da direita fortalecem candidatura de Benedita da Silva ao SenadoReprodução/Instagram

As articulações do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do comentarista Paulo Figueiredo contra a Justiça brasileira nos Estados Unidos, por incrível que possa parecer, trouxe um fôlego renovado ao PT do Rio de Janeiro. O nome de Benedita da Silva para o Senado está bem avaliado. E os citados do partido para a nominata que ainda será divulgada para a Câmara e a Alerj dão esperanças. Dirigentes petistas "agradecem" a Eduardo e Figueiredo. Pois as "traições" ao Brasil isolam a direita radical.

Câmeras podem ajudar a punir descarte irregular de lixo

A Câmara Municipal do Rio aprovou o projeto de lei do vereador Marcio Ribeiro (PSD), que autoriza o uso das câmeras da CET-Rio, Guarda Municipal e do Centro de Operações para flagrar e multar o descarte irregular de lixo. A iniciativa busca reduzir enchentes e melhorar a limpeza urbana.

Radicalismo de Sóstenes assusta até aliados

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), está para o pastor Silas Malafaia assim como o presidente, Hugo Motta, está para o ex-homem forte da Casa, Arthur Lira. Porém, já começa a surgir, nos bastidores, incômodo pela forma agressiva e radical imposta por Sóstenes. "Ele parece mais o guru Malafaia do que ele mesmo. Pena", disse um amigo.

PICADINHO

O escritor e jornalista José Castello conduzirá, a partir de amanhã, Oficina da Crônica pelo Instituto Estação das Letras. As aulas serão on-line. Informações: iel@estacadasletras.com.br



"Flutuante", espetáculo com Richard Riguetti e Pedro Sá Moraes, que mistura teatro e dança, estreia amanhã no Teatro 02 do Sesc Tijuca. Rua Barão de Mesquita, 539.



A bailarina e coreógrafa Dalal Achcar acaba de lançar "Dalal & Companhia - Um videocast sobre dança", com apoio do Instituto Cultural Vale e produção da Aventura. A primeira temporada tem 14 episódios, que irão ao ar até novembro no YouTube.