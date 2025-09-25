Discurso de Otoni de Paula na Câmara Federal causou incômodo ao mexer com os brios da direita - Reprodução

Discurso de Otoni de Paula na Câmara Federal causou incômodo ao mexer com os brios da direitaReprodução

Publicado 25/09/2025 05:00 | Atualizado 25/09/2025 10:52

O deputado Otoni de Paula (MDB) mexeu com os brios da direita ao discursar na tribuna da Câmara com o mote "Lula agradece!". Ele criticou a divisão dos conservadores por não fechar questão em favor de um único nome para enfrentar o atual presidente nas urnas, no ano que vem. Otoni vê em Tarcísio de Freitas o único capaz de derrotar Lula. Para Otoni, Eduardo Bolsonaro tem causado prejuízo para o agro e empresas brasileiras ao defender o tarifaço. Para o deputado, Jair Bolsonaro deveria defender a anistia para "o seu povo preso por causa do 8 de janeiro" e não para si próprio. A coluna perguntou para Otoni qual foi a reação dos seus pares de direita. Ele respondeu: "revolta silenciosa". E explicou sua posição: "O bolsonarismo precisa ter a grandeza de pensar no Brasil. Há sucessivos movimentos equivocados do bolsonarismo. Parece que a estratégia para 2026 é permitir a reeleição de Lula para a manutenção de um sentimento de polarização, que poderia manter o sonho de um retorno de Bolsonaro ou de um membro de sua família para 2026. Me lembro da declaração do deputado Eduardo Bolsonaro ao defender que o retorno da elegibilidade de Lula para a disputa da última eleição presidencial "reviveria o sentimento do antipetismo".

Niterói lidera gestão de finanças no país em 2024

As agências Standard and Poor's e Moody's também certificaram Niterói - Divulgação

As agências Standard and Poor's e Moody's também certificaram Niterói Divulgação

A Federação das Indústrias do Rio (Firjan) publica desde 2013 estudos anuais analisando a situação fiscal dos municípios do país. De 2016 para cá, Niterói lidera o ranking estadual. Em 2023 e 2024, período em que a Prefeitura investiu quase R$ 3 bilhões em infraestrutura, a cidade ocupou o primeiro lugar entre mais de 5.100 municípios. A avaliação é baseada em quatro indicadores: autonomia, gastos com pessoal, liquidez e investimentos.

MetrôRio conquista Selo Ouro de programa ambiental

O MetrôRio recebeu o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, destinado às empresas que atendem critérios de transparência na divulgação de emissões de gases de efeito estufa. Em 2024, a utilização do transporte por 184 milhões de passageiros evitou a liberação de 100 mil toneladas de carbono na atmosfera.

Liberação de microcréditos bate recorde

A Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) superou, pelo segundo mês consecutivo, o recorde de microcréditos. A Agência fechou agosto com aumento de 2,6% em relação aos R$ 5 milhões de julho. Os setores que mais se destacaram foram vestuário, cosméticos, beleza e estética.

PICADINHO

O I Congresso de Direito Previdenciário e Humano, promovido pela Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro (ABA/RJ), terá palestras de 21 advogados e juristas renomados no país. Amanhã, das 15 às 21h, na Universidade Santa Úrsula. Rua Fernando Ferrari, 75, Botafogo.



A 5ª edição da Sinédoque – Festival Nacional de Documentários Curtos acontece até o dia 28, na Estação Net Botafogo. Serão exibidos 30 filmes de 12 estados das 5 regiões do país.



Raphael dos Santos homenageia Hermeto Pascoal nas Areninhas Cariocas Hermeto Pascoal e Jacob do Bandolim. Dia 25, às 20h, em Bangu, e dia 28, às 18h, em Jacarepaguá.

