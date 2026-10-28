Maria Gabriela Bessa, secretária das Cidades - Divulgação

Maria Gabriela Bessa, secretária das CidadesDivulgação

Publicado 28/10/2026 05:00 | Atualizado 28/10/2026 16:01

Nomes confirmados e definidos: Fernanda Louback (vice-governadora eleita), confirmada para ser a nova secretária de Estado da Inclusão e da Mulher ; Maria Gabriela Bessa, coordenadora da equipe de transição e cotada para a Casa Civil (atual secretária das Cidades); Bruno Bonetti, nomeado para a transição, ele pode ocupar a Secretaria de Estado de Governo; Fábio Araújo (Fabinho), integrante da equipe de transição e assessor próximo do governador eleito, e Anderson Monteze, membro da equipe de transição com foco em planejamento e finanças (ex-subsecretário de Planejamento e Orçamento). Outros nomes cotados e especulados: Guilherme Delaroli para a unificada Secretaria de Infraestrutura; Jorge Miranda, Secretaria de Saúde; Jair Bittencourt, para divisões da Secretaria de Governo, e Marcelo Delaroli, coringa.

Deputada responde por assédio eleitoral

Índia Armelau (PL) vai exercer segundo mandato na Alerj a partir de 2027 - Reprodução Rede Social

Índia Armelau (PL) vai exercer segundo mandato na Alerj a partir de 2027 Reprodução Rede Social

O Ministério Público do Trabalho entrou com ação civil pública contra a deputada Índia Armelau por assédio eleitoral ao sugerir que empresários consultem as redes sociais dos funcionários e demitam quem apoiou Lula. O MPT determinou a retidada da publicação, sob multa diária de R$ 5 mil, e a divulgação que trabalhadores podem escolher livremente seus candidatos. Se descumprir, a multa será de R$ 100 mil por obrigação e R$ 500 mil por dano moral coletivo.

Otoni de Paula está esfuziante

O pastor evangélico Otoni de Paula (PSD) não conseguiu se eleger no primeiro turno à Câmara Federal. Ele mergulhou na campanha de Lula (PT) e foi um dos mais mais empenhados adversários do bolsonarismo. O esforço foi recompensado. Ele não se contém de alegria.

A derrota de Flávio atropela Sóstenes

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), dormiu forte na vépera da eleição e acordou destroçado com a derrota de Flávio Bolsonaro. A expectativa é de que o centrão se alie ao governo Lula e enfraqueça o seu grupo evangélico radical.

PICADINHO

A pesquisadora Cecília Seabra lança o "Guia Allboarding para performance e sem burnout". Amanhã, 19h, na Travessa Ipanema. Rua Visconde de Pirajá, 572.



O espetáculo de dança "Filho da Margem", nova produção da Cia. Boca do Mundo, estreia amanhã, às 20h30, no Sesc Copacabana. Rua Domingos Ferreira, 160.



Amanhã, às 19h, a Sala Cecília Meireles receberá a Orquestra da UNIRIO, dentro da série "Sala Orquestras", sob a direção musical e regência de Guilherme Bernstein. Rua da Lapa, 47.

Colaboração de Claudia Villas Boas