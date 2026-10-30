Documento destaca que Allan dos Santos usa as redes sociais para defender teorias da conspiração - Reprodução

Documento destaca que Allan dos Santos usa as redes sociais para defender teorias da conspiraçãoReprodução

Publicado 30/10/2026 05:00

Apesar da simpatia da maioria dos membros do PL à candidatura derrotada de Flávio Bolsonaro, há uma nítida insatisfação diante da constatação de que o senador esteja ouvindo radicais do partido e não os moderados. O influenciador e blogueiro Allan dos Santos é um dos mais entusiasmados que Flávio monte logo o "governo no exílio" a partir dos Estados Unidos . A ideia foi abraçada pelos bolsonaristas mais extremados que moram na Flórida. Faz parte da estratégia controlar o Partido Liberal direto do exterior com ordens de cima para baixo. Os governadores eleitos do PL teriam que se submeter ao que a "nova cúpula" decidir lá fora. "Flávio é o presidente do Brasil", diz Allan. A ideia de estabelecer uma estrutura presidencial paralela nos moldes do que o venezuelano Juan Guaidó fez em 2019 é a saída para não ter debandada. Um dos nomes mais cotados para articular o modelo é o ex-deputado Alexandre Ramagem.

Após eleição, assédio eleitoral continua

Eleitores do PT vêm sofrendo retaliação após resultado do segundo turno - Kelly Duque

Eleitores do PT vêm sofrendo retaliação após resultado do segundo turnoKelly Duque

O Ministério Público do Trabalho (MPT) registrou 1.937 denúncias de assédio eleitoral em 2026 até 26 de outubro, sendo 946 entre o primeiro e o segundo turnos. O órgão ajuizou 59 ações civis públicas e 52 decisões liminares durante o período eleitoral. Mesmo após o encerramento das eleições, as denúncias continuam com políticos e influenciadores nas redes sociais incentivando empresários a demitir funcionários e boicotar eleitores do PT.

Câncer de mama em jovens negras desperta atenção

O INCA lançou a publicação "Disparidades Raciais na Incidência do Câncer de Mama", da série "Disparidades Raciais e Câncer de Mama: um Olhar para a Saúde das Mulheres Negras". Embora a incidência da doença seja maior em mulheres brancas, as pretas e pardas jovens são mais afetadas por tumores agressivos. Entre os possíveis motivos estão as desigualdades socioeconômicas, dificuldades de acesso a serviços de saúde e estresse pelas condições de vida.

Sindicato quer mais investimento na Cedae

O Sindicato dos Trabalhadores de Saneamento Básico do Rio quer apresentar ao governador eleito, Douglas Ruas, uma planilha com as principais demandas dos trabalhadores da Cedae. Além de concurso público, a categoria vai reivindicar a reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.

PICADINHO

O MAM Rio realiza, com a Unesco, hoje e amanhã, o Seminário Internacional Educação e Museus para debater o papel da educação nessas instituições.



Georgia Szpílman, soprano do Theatro Municipal, faz duas apresentações da ópera "Domitila", do compositor João Guilherme Ripper. Hoje, às 19h, e dia 01/11, às 11h. Rua Almirante Barroso, 14/16, Centro.



O Dolores Club celebra Halloween com baile à fantasia ao som de jazz e blues dos anos 1920 a 1940. Hoje, às 20h30. Rua do Lavradio, 10, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas