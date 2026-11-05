Senador Romário investigou manipulações dos jogos, mas como presidente do América fez parceria - Divulgação

Senador Romário investigou manipulações dos jogos, mas como presidente do América fez parceriaDivulgação

Publicado 05/11/2026 05:00

Quatro políticos ligados ao futebol pensam diferente sobre a liberação das bets . O deputado federal e ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Mello (PV-RJ), é a favor do fim das bets, classificando o dinheiro gerado por elas como uma "bolha" no futebol. Ele argumenta razões de saúde pública (vício) e sociais (endividamento das famílias). O deputado federal Marcos Braz (PSDB-RJ) protocolou emendas à Medida Provisória de proibição para tentar retirar as apostas esportivas do resultado final do veto. Ele defende banir cassinos virtuais ("Tigrinho") e apostas em cartões. O senador e relator da CPI das Apostas, Romário (sem partido) focou sua atuação em investigar manipulações. No âmbito pessoal/clubístico (como presidente do América-RJ), manteve e negociou parcerias comerciais com marcas do setor. Já o deputado federal Mário Frias (PL-SP) adota uma postura alinhada à ala conservadora do Congresso e votou contra medidas que expandiram jogos de azar.

Transporte brasileiro será destaque na COP 31

Entre as experiências brasileiras há estudos sobre combustíveis sintéticos - Divulgação / Ecovias

Entre as experiências brasileiras há estudos sobre combustíveis sintéticos Divulgação / Ecovias

O transporte no Brasil estará na COP 31, de 9 a 20 de novembro, na Turquia, evento internacional sobre mudanças climáticas. Entre outros temas, serão abordados os combustíveis de baixa emissão, eletrificação de frotas, mobilidade urbana, financiamento climático, inovação tecnológica e qualificação profissional para transição energética. A ideia é aproximar experiências já desenvolvidas nos países para implementar projetos de transporte sustentável.

Bibliotecas estaduais com acervos renovados

A Liga Brasileira de Editoras (LIBRE) lançou a campanha de financiamento coletivo "A Primavera floresce nas bibliotecas", na plataforma Benfeitoria. O objetivo é renovar parte dos acervos de 37 bibliotecas comunitárias do Estado do Rio com publicações das editoras independentes que participam da 25ª Primavera dos Livros.

Projeto cultural beneficia 45 mil alunos

Hoje, no Dia Nacional da Cultura, o projeto "Experimente Cultura", de incentivo à visitação de espaços que unem história e arte, atingirá 45 mil alunos da Prefeitura do Rio. Nesta edição, oito mil alunos da rede municipal visitaram mais de dez atrações - 70% foram pela primeira vez a um museu.

PICADINHO

A Fundação Ceperj e a Controladoria-Geral do Estado promovem, até amanhã, a Semana da Integridade Pública 2026 para debater ética, governança, proteção de dados, compliance, tecnologia e confiança no serviço público.



O Centro Cultural Candido Mendes inaugura hoje, às 17h, a exposição "Quando aparecer um rio atravesse-o", de Fernanda Leme. Rua Joana Angélica, 63, Ipanema.



Afya Unigranrio promove, hoje e amanhã, o Aulão ENEM, gratuito e aberto ao público. A programação inclui revisão de Matemática e Língua Portuguesa, das 13h às 17h, em Duque de Caxias e na Barra da Tijuca. Inscrições pelo site.

Colaboração de Claudia Villas Boas