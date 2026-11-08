Policiais apreendem material durante a operação contra quadrilha de exploração sexual infantil - Divulgação

Policiais apreendem material durante a operação contra quadrilha de exploração sexual infantilDivulgação

Publicado 08/11/2026 05:00

Há uma semana, foi preso um assessor legislativo acusado de pertencer a uma quadrilha que produzia vídeos pornográficos de menores de idade. Um outro servidor também foi acusado de estuprar uma adolescente de 16 anos. Em 2001, um funcionário terceirizado de informática foi preso após ser flagrado utilizando computadores para divulgar conteúdos de pedofilia. Em 2009, tornou-se público o caso "Meninas de Guarus", um escândalo de exploração sexual, tráfico de pessoas e estupro de vulnerável de crianças e adolescentes (com idades entre 8 e 17 anos), ocorrido em Campos dos Goytacazes. As casas legislativas possuem Códigos de Ética e Decoro Parlamentar que funcionam de forma generalista, sem trazer artigos dedicados especificamente ao crime de exploração sexual. Em vez de listar cada tipo penal individualmente (como exploração sexual ou roubo), as regras éticas do Poder Legislativo utilizam cláusulas gerais de conduta.

Maré conquista prêmio de alfabetização nos EUA

Yvonne Bezerra de Mello com as crianças atendidas pelo Projeto Uerê - Divulgação

Yvonne Bezerra de Mello com as crianças atendidas pelo Projeto UerêDivulgação

O Projeto Uerê, do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, conquistou o 14º Prêmio David M. Rubenstein, principal distinção da Biblioteca do Congresso dos EUA. É a primeira vez que uma instituição brasileira recebe o prêmio na categoria. O projeto, fundado em 1998 pela educadora Yvonne Bezerra de Mello, foi selecionado entre mais de 300 organizações pelo impacto na alfabetização e na recuperação da aprendizagem de crianças e jovens em vulnerabilidade.

Salários protegidos em crises de empresas

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara Federal emitiu parecer favorável ao projeto do deputado Reimont (PT-RJ), que protege os trabalhadores nos processos de recuperação judicial e falência de empresas. O texto estabelece que os créditos salariais vencidos nos três meses anteriores ao pedido de recuperação, até o limite de dez salários mínimos por trabalhador, sejam pagos, no máximo, em 30 dias.

Projeto propõe congelamento de óvulos de mulheres com câncer

O deputado estadual Carlinhos BNH (PP) protocolou pedido de urgência para a votação do projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de cobertura do congelamento de óvulos pelos planos de saúde para pacientes submetidas à quimioterapia. A proposta busca assegurar o direito à maternidade após o tratamento oncológico. O objetivo é proteger a capacidade reprodutiva de pacientes que precisam enfrentar quimioterapia.

PICADINHO

Ivan Lins volta ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro em única apresentação com a Orquestra MPB Jazz. Hoje, às 18h, na Cinelândia.



O espetáculo LGBTQIAPN+ "Hétero Sigilo", de Bernardo Dugin, segue temporada até 29 de novembro. Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Rua Marquês de São Vicente, 52.



Lideranças vão discutir o futuro da energia nuclear no Brasil no Nuclear Legacy, promovido pela Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares (ABDAN). Amanhã, na Escola Naval, no Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas