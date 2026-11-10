A Arena Niterói, inaugurada em junho, é um impulso para a realização do Pan-Americano na cidade - Reprodução Rede Social

A Arena Niterói, inaugurada em junho, é um impulso para a realização do Pan-Americano na cidadeReprodução Rede Social

Publicado 10/11/2026 05:00

Depois da crise financeira e econômica ao que o Paraguai se meteu, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, voltou a trabalhar intensamente para trazer os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031 para o Brasil . A candidatura conjunta de Rio de Janeiro e Niterói para sediar o evento se baseia no aproveitamento de cerca de 90% das instalações esportivas já existentes, herdadas do Pan de 2007, da Copa do Mundo de 2014 e Olimpíada de 2016. Niterói foi integrada para sediar modalidades específicas como vôlei de praia, triatlo, vela, ciclismo e surfe, além de prever ajustes pontuais em equipamentos esportivos locais (como o Estádio Caio Martins). O estado do Rio já tem um histórico consolidado na organização de megaeventos esportivos internacionais e cartas de garantia assinadas pelo Governo Federal e pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Aumenta a arrecadação de combustíveis

A receita de combustíveis subiu depois de ações contra a sonegação fiscal - Marcelo Camargo/Agência Brasil

A receita de combustíveis subiu depois de ações contra a sonegação fiscalMarcelo Camargo/Agência Brasil

No setor de combustíveis, entre maio e agosto de 2026, a arrecadação de ICMS chegou a R$ 2,94 bilhões, crescimento de 87%, refletindo o fortalecimento das ações de fiscalização e acompanhamento de um dos segmentos mais relevantes da economia. Mais de 1.678 postos em todo o estado do Rio de Janeiro e dezenas de distribuidoras com pendências tributárias foram impedidas de atuar pela Secretaria da Fazenda, assim como uma refinaria.

Rio é o terceiro estado com mais câncer de próstata

Com previsão de mais 9.090 casos no estado, a Alerj lança campanha hoje para incentivar o cuidado com a saúde do homem. O Hospital Mário Kroeff, na Penha, recebe cerca de 40 novos pacientes por mês. O Rio ocupa a terceira posição entre os estados do país em câncer de próstata.

Lula quer criar Ministério dos Idosos

O presidente Lula está mesmo disposto a criar o Ministério dos Idosos. Circula nos bastidores que para colocar a ideia em prática vai procurar a ajuda de Vivaldo Barbosa, seu colega na Constituinte. Vivaldo foi um dos autores do projeto da Lei do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa, instituído em 2003.

PICADINHO

O I Congresso Internacional de Neurocirurgia reunirá especialistas brasileiros e britânicos para discutir os avanços e os desafios da neurocirurgia contemporânea. Hoje e amanhã no Centro Edson Bueno, na Barra.



O Sebrae Rio realiza a segunda edição do Sebrae Rio Summit. De hoje ao dia 12, das 10h às 19h, no Centro de Convenções do Riocentro, na Barra.

Estreia hoje a instalação interativa "Exposição Casa do Desenvolvimento: Que Brasil é esse?", que segue até 30 de dezembro na Caixa Cultural. Rua do Passeio, 38, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas