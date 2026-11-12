Publicado 12/11/2026 05:00 | Atualizado 12/11/2026 14:56

O novo governador do Estado, Douglas Ruas (PL), vai receber um levantamento que comprova que 50 ônibus foram sequestrados e usados como barricadas por criminosos no Rio entre janeiro e outubro de 2026 . E o mais grave: 310 motoristas foram afastados diagnosticados com a síndrome do pânico. O sindicato da categoria entregou registros oficiais ao presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, deputado Dionísio Lins (Progressistas). Para o parlamentar, passou da hora das forças de segurança reavaliarem o plano emergencial de proteção aos motoristas que circulam nos corredores de ônibus e precisam de atendimento de saúde mental permanente. "Ninguém aguenta trabalhar com uma arma na cabeça", afirma Dionísio.

Eleição para governador continua na Justiça

Eduardo Paes (PSD) na luta pelo segundo turno para governador no Rio - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Eduardo Paes (PSD) na luta pelo segundo turno para governador no Rio Carlos Elias Junior / Agência O Dia

No dia 8 de outubro, a coluna cobrou do TRE-RJ informações a respeito da investigação sobre a impressão de cerca de 1,1 milhão de folhetos ligando o nome de Eduardo Paes ao número 13 em vez do 55, manobra que a defesa do ex-prefeito relaciona a anulação de mais de 204 mil votos para governador. No dia 10, o TRE informou que o caso estaria no Núcleo de Fiscalização da Propaganda Eleitoral. Nesta semana, o desembargador Fernando Cerqueira Chagas aceitou o aprofundamento da investigação.

PSOL debate futuro da esquerda

O rumo da esquerda e como manter as ruas ocupadas depois da vitória de Lula será tema do encontro entre parlamentares do PSOL, estudantes e movimentos sociais. "Nossa intenção é debater estratégias que mantenham as ruas ocupadas em nome das agendas que defendemos e garantir a manutenção da democracia e dos direitos. Vamos continuar indo pra cima", afirma o deputado estadual Prof. Josemar. Participarão ainda os deputados federais Sâmia Bomfim (SP), Fábio Felix (DF) e Tarcísio Motta (RJ), além dos vereadores do Rio Monica Benício e William Siri. Hoje, às 12h, na UFF e às 18h30, na Rua da Carioca, 87, Centro.

PSB reforça federação de centro progressista

O PSB do Rio de Janeiro está em compasso de espera quanto às articulações em Brasília no sentido da legenda entrar na federação partidária formada por PDT, Avante, PRD e Solidariedade. A sigla presidida nacionalmente por João Campos se reúne hoje para acertar os últimos detalhes.

PICADINHO

A Fundação do Câncer apresenta hoje publicação com dados sobre a incidência e a mortalidade do câncer de próstata no país. O lançamento será na Fisweek, na Marina da Glória.



O sambista Chocolatte da Vila Maria e a cantora e compositora Branka lançam, amanhã, "Pátria Amada Gentil/Meu Sangue é Brasil", que propõe uma reflexão sobre o país que queremos deixar para as próximas gerações.



O debate "O Rio em conversa", parte do Festival das Livrarias do Rio, terá participação de André Mansur, Rafael Mattoso e Paula Poc. Amanhã, às 18h, na Livraria do IPP. Rua Gago Coutinho, 52, Laranjeiras.

Colaboração de Claudia Villas Boas