Eduardo Paes (PSD) na luta pelo segundo turno para governador no Rio - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
Eduardo Paes (PSD) na luta pelo segundo turno para governador no Rio Carlos Elias Junior / Agência O Dia
No dia 8 de outubro, a coluna cobrou do TRE-RJ informações a respeito da investigação sobre a impressão de cerca de 1,1 milhão de folhetos ligando o nome de Eduardo Paes ao número 13 em vez do 55, manobra que a defesa do ex-prefeito relaciona a anulação de mais de 204 mil votos para governador. No dia 10, o TRE informou que o caso estaria no Núcleo de Fiscalização da Propaganda Eleitoral. Nesta semana, o desembargador Fernando Cerqueira Chagas aceitou o aprofundamento da investigação.
PSOL debate futuro da esquerda
O rumo da esquerda e como manter as ruas ocupadas depois da vitória de Lula será tema do encontro entre parlamentares do PSOL, estudantes e movimentos sociais. "Nossa intenção é debater estratégias que mantenham as ruas ocupadas em nome das agendas que defendemos e garantir a manutenção da democracia e dos direitos. Vamos continuar indo pra cima", afirma o deputado estadual Prof. Josemar. Participarão ainda os deputados federais Sâmia Bomfim (SP), Fábio Felix (DF) e Tarcísio Motta (RJ), além dos vereadores do Rio Monica Benício e William Siri. Hoje, às 12h, na UFF e às 18h30, na Rua da Carioca, 87, Centro.
PSB reforça federação de centro progressista
O PSB do Rio de Janeiro está em compasso de espera quanto às articulações em Brasília no sentido da legenda entrar na federação partidária formada por PDT, Avante, PRD e Solidariedade. A sigla presidida nacionalmente por João Campos se reúne hoje para acertar os últimos detalhes.
PICADINHO
A Fundação do Câncer apresenta hoje publicação com dados sobre a incidência e a mortalidade do câncer de próstata no país. O lançamento será na Fisweek, na Marina da Glória.
O sambista Chocolatte da Vila Maria e a cantora e compositora Branka lançam, amanhã, "Pátria Amada Gentil/Meu Sangue é Brasil", que propõe uma reflexão sobre o país que queremos deixar para as próximas gerações.
O debate "O Rio em conversa", parte do Festival das Livrarias do Rio, terá participação de André Mansur, Rafael Mattoso e Paula Poc. Amanhã, às 18h, na Livraria do IPP. Rua Gago Coutinho, 52, Laranjeiras.
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