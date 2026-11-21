Em várias localidades do estado do Rio de Janeiro, os moradores reclamam da qualidade da água - Foto Rede Social/Reprodução)

Em várias localidades do estado do Rio de Janeiro, os moradores reclamam da qualidade da águaFoto Rede Social/Reprodução)

Publicado 21/11/2026 05:00

Os canos de água da área metropolitana do Rio de Janeiro misturam tubulações históricas do século XIX com grandes adutoras do século XX e constantes obras de modernização feitas pelas concessionárias atuais. Em muitos bairros, a água tem saído barrenta nas torneiras; por isso, cresceu a venda de água mineral. O estado é um dos maiores consumidores do país, impulsionado pela grande densidade populacional da Região Metropolitana e do interior. Garrafas pequenas (500 ml a 600 ml) representam cerca de 40% das embalagens de até um litro, com forte apelo para consumo individual e fora de casa. Um levantamento inédito da Firjan, encomendado pela Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais (ABINAM) , revela que para 67% dos entrevistados, o consumo está associado à saúde e ao bem-estar.

Eventos esportivos impulsionam economia do Rio

Eventos como Rei e Rainha do Mar, em Copacabana, movimentam o Rio - Januzzi Filmes

Eventos como Rei e Rainha do Mar, em Copacabana, movimentam o RioJanuzzi Filmes

Este ano, o Rio recebeu, até outubro, 288 eventos esportivos. As competições movimentaram cerca de R$ 2,08 bilhões em receita e R$ 104,4 milhões em ISS (Imposto sobre Serviços). Os dados do Visit Rio serão ainda impulsionados com a realização do Rei e Rainha do Mar, dias 12 e 13 de dezembro, em Copacabana. Dos 7 mil atletas inscritos, 1.500 são de fora, incluindo participantes de 12 países como Argentina, Canadá, França, Uruguai e França.

Novo canal de denúncias contra discurso de ódio

O Observatório Brasileiro sobre Discurso de Ódio, Extremismo e Neonazismo criou um canal com pesquisa e monitoramento do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e IBASE. Segundo Carlos Nicodemos, relator do CNDH, a ferramanta vai possiblitar a prevenção e a responsabilização das violações de direitos humanos.

Niterói ganha reforço no secretariado

O diretor-executivo do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, João Gomes, é o novo subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro de Niterói. "Planejamento baseado em dados e análises consistentes é fundamental para um ambiente favorável aos negócios e ao crescimento da cidade", afirma.

PICADINHO

Hoje e amanhã, o Parque Oeste, em Campo Grande, e o Parque Rita Lee, na Barra, recebem sessões gratuitas da 9ª Mostra Anima Cinemão com programação para todas as idades.



A exposição "Vladimir Machado - há mais de 50 anos pintando histórias" mostra, até hoje, os três gêneros artísticos do artista - pintura, desenho e gravura -, na ICON Artes Galeria. Rua Orestes, 28, Santo Cristo.



"Quintal", espetáculo infanto-juvenil, do Grupo Concreto, será apresentado até amanhã, às 16h, no Teatro Municipal Ziembinski. Rua Heitor Beltrão, s/nº, Tijuca.

Colaboração de Claudia Villas Boas