Prova automobilística Stock Car - foto de divulgação

Publicado 29/02/2024 14:39

Não há dúvida de que as neutralizações em grandes eventos precisam avançar consideravelmente nos aspectos de mitigação e compensação socioambiental. No entanto, isso não diminui a importância de quem ainda não alcançou ao pódio, mas corre nessa direção, mesmo que ainda falte percorrer muito chão para se chegar ao ideal.

A renomada corrida da Stock Car, principal evento automobilístico do Brasil, chega em 2024 se autodeclarando como uma "corrida ambiental". Nesta edição, eles replicam a iniciativa do ano anterior com a coleta e destinação do óleo lubrificante utilizado pelas equipes, realizada pela Lwart Soluções Ambientais. Em 2023, a empresa recolheu cerca de 1,7 mil litros ao longo da temporada da categoria, sendo o material levado e tratado em Lençóis Paulista (SP).



O derivado do petróleo passará por um processo de reciclagem, conhecido como rerrefino para que possa ser reintroduzido no mercado na forma de óleo básico de alta performance, entrando no ciclo da economia circular.

Reciclagem

Esse óleo lubrificante, conhecido como OLUC, é uma ameaça ambiental presente em motores de automóveis, além de diversas indústrias. A legislação brasileira exige um programa de logística reversa para que seja coletado nas fontes geradoras, assim como em intermediários e usuários finais, como postos de combustíveis, oficinas e indústrias. A determinação é que receba um destino menos impactante.

Para se ter uma ideia do seu potencial de impacto, um único litro usado é capaz de contaminar um milhão de litros de água, segundo a própria AMBIOLUC, entidade que representa a indústria e empresas que lidam com esse produto.



"Estamos prontos para continuar apoiando a Stock Car em suas metas de ESG e fortalecer a modalidade na causa da economia circular. A coleta responsável e segura do óleo e a destinação correta desse resíduo desempenham um papel crucial na preservação do meio ambiente", destaca Rodrigo Maia, diretor de Coleta e Logística da Lwart Soluções Ambientais.



O projeto inclui a instalação de tambores próximos aos boxes de todas as equipes. A cada fim de semana de corrida, o resíduo coletado será devidamente armazenado e transportado para a fábrica especializada nova destinação, em conformidade com as normas ambientais. A primeira etapa da Stock Car está marcada para o próximo domingo no Autódromo de Goiânia (GO).