A manutenção preventiva deve ser realizada periodicamente e não apenas nos períodos de maior utilização dos elevadores - Freepik

Publicado 28/02/2023 19:06 | Atualizado 28/02/2023 19:07

O início do ano é tradicionalmente marcado pelo período de chuvas em boa parte do país. E o intenso volume das águas no verão acende o alerta para cuidados especiais na infraestrutura das cidades e também nos condomínios. Um dos pontos de atenção que os síndicos devem ter neste período é com relação aos elevadores.

De acordo com Adriana Gonsalves, gerente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança para a América Latina da Otis, é fundamental agir preventivamente para que os técnicos possam avaliar os equipamentos e a possível necessidade de substituição de componentes ou reparos. “Importante ressaltar que a manutenção preventiva deve ser realizada periodicamente e não apenas nos períodos de maior utilização dos equipamentos”, observa Adriana.

Ela diz ainda que, nesta época de chuvas fortes (ou temporais), é comum haver picos com oscilações de energia. Neste caso, a especialista recomenda evitar a utilização do equipamento, principalmente se o condomínio não tiver gerador. “Se o elevador parar, os passageiros devem manter a calma, acionar o botão de alarme ou interfone e aguardar o socorro dentro da cabine, que é o local mais seguro para permanecerem. Eles nunca devem tentar sair sozinhos. Somente profissionais capacitados, como técnicos de manutenção ou bombeiros, podem realizar o resgate”, alerta Adriana.

A gerente complementa que, caso o condomínio esteja em área de risco para inundação, os síndicos devem garantir que os equipamentos estejam parados e desligados em andares mais altos, aonde a água não entra. “Se houver qualquer tipo de dano ao equipamento, a empresa responsável pela manutenção deve ser acionada rapidamente para que o elevador possa ser colocado em funcionamento de forma segura”, orienta. Por fim, Adriana explica que se as cabines dos elevadores estiverem molhadas, elas devem ser secas o mais rápido possível para, posteriormente, terem o funcionamento dos seus componentes avaliado. “Caso o poço do elevador também seja atingido pela água, o equipamento deve ser desligado e a empresa mantenedora acionada para acompanhar a retirada da água e providenciar os cuidados necessários”, finaliza a executiva.