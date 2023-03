Profissionais do mercado imobiliário podem aprimorar os conhecimentos em três eventos que serão realizados este mês - Freepik

Publicado 01/03/2023 19:28

As pessoas costumam dizer que o ano só começa após o Carnaval, não é mesmo? Pensando nisso, a coluna reuniu três eventos que acontecerão este mês e que podem dar aquela força para quem deseja atualizar os conhecimentos sobre financiamento imobiliário, leilão e venda de imóveis.

O primeiro será nesta sexta-feira, dia 3, a partir das 9h, na sede do Secovi-SP e também de forma online. A Rodada de Negócios Imobiliários da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) – SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) vai apresentar as novidades sobre crédito habitacional do Bradesco, Itaú Unibanco e Santander para este ano. A iniciativa é da Comissão da Indústria Imobiliária (CII) da entidade. As inscrições podem ser feitas em https://brasil.cbic.org.br/cbic-i-cii-rodada-de-negocios-imobiliarios-da-cbic-sbpe-03-03-2023.

Já na quinta-feira, dia 9, os leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis serão temas de uma mentoria composta por especialistas, entre eles o advogado Leandro Sender. Será a partir das 18h, na Avenida Rio Branco, 135, grupo 504, Centro. O encontro, que também será transmitido via plataforma Zoom, é gratuito para associados, inscritos na mentoria da OAB/RJ e conveniados da Abami (Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário). Para os demais o valor é R$ 20. Outras informações pelo (21) 98880-5766.

E para os profissionais que desejam aprimorar as suas técnicas de vendas, a dica é o Cupola Conference Vendas, encontro gratuito e online, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de março, sempre das 9h às 12h. Entre os assuntos em debate estarão como captar imóveis com exclusividade e como usar melhor a voz e a postura corporal para vender. Inscrições em https://cupolaconference.com.br/.