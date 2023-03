Valor do metro quadrado no Leblon passou de R$ 20.833, em outubro, para R$ 20.921 em dezembro de 2022, alta de 0,42% - Freepik

Publicado 02/03/2023 13:07

Leblon, Ipanema e Lagoa são os bairros com os maiores preços de anúncios de vendas de apartamentos no último trimestre de 2022. No primeiro, a mediana (preço que separa a amostra ao meio) do metro quadrado (m²) de um imóvel no bairro era de R$ 20.833 em outubro. Já em dezembro, o preço chegou a R$ 20.921, alta de 0,42%, ou seja, abaixo da inflação acumulada do período, de acordo com o Loft Dados.



Em segundo lugar, Ipanema sofreu uma leve queda de -0,95% no preço do m². A mediana em outubro era de R$ 18.245 e baixou para R$ 18.072 em dezembro. A Lagoa também registrou uma leve queda de -0,40% no terceiro trimestre de 2022 com a mediana do m² de R$ 16.350 em outubro e de R$ 16.286 em dezembro. Mesmo com estas retrações, os dois bairros continuam em destaque no ranking. O levantamento levou em consideração mais de 60 bairros, cerca de 310 mil anúncios de diferentes portais e teve como base o preço nominal da unidade. Para referência, a inflação acumulada do período medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 1,63%.



Segundo Rodger Campos, gerente de Dados da Loft, a valorização dos preços pode variar de acordo com a infraestrutura que determinado bairro oferece para os moradores. "A valorização ou a desvalorização de um imóvel reage a múltiplos fatores, como a oferta de infraestrutura como metrôs, parques, melhorias nas estruturas urbanas, a demanda por imóveis e a alternativa no portfólio de investimentos", analisa Campos.



Confira o ranking completo na tabela abaixo:



Ranking completo Loft Dados