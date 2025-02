Leblon, na Zona Sul do Rio, é o bairro mais caro para alugar um imóvel, aponta pesquisa - Freepik

Publicado 11/02/2025 16:41 | Atualizado 11/02/2025 16:41

Aluguel mais salgado no Rio. O preço dos novos contratos residenciais aumentou 2,59% em janeiro, na comparação com dezembro de 2024. O valor médio do metro quadrado (m²) foi de R$ 43,31, indica o Índice QuintoAndar Imovelweb, sendo o maior avanço registrado em um mês de janeiro nos últimos cinco anos. Para se ter ideia, o Leblon liderou o top dos cinco bairros mais valorizados com o preço do m² chegando a R$ 103,90. Na sequência estão Ipanema, com R$ 90,80/m², Lagoa, R$ 70,10/m², Jardim Oceânico, R$ 61,40/m², e Barra da Tijuca, com R$ 59,90/m².

De acordo com Pedro Capetti, especialista em dados do Grupo QuintoAndar, um dos fatores para este cenário é a alta temporada de procura de aluguéis. Ele explica que como muitos contratos vencem no final do ano, há uma demanda maior por locação nos primeiros meses do ano. Em janeiro, o desconto médio obtido nas negociações foi de 2,5%, 0,2 ponto percentual abaixo do registrado no mesmo período de 2024, sinal de um mercado bastante aquecido. “A alta nos preços do aluguel no Rio estava mais moderada no segundo semestre de 2024, tanto que o acumulado em 12 meses desacelerou fortemente, reforçando essa tendência. Os próximos meses serão fundamentais para observar se o resultado de janeiro é pontual”, analisa Capetti.

Para Solange Portela de Andrade, diretora da JB Andrade Imóveis, o mercado de locação está sempre movimentado e, por isso, há uma carência de imóveis, principalmente, os que estão prontos para entrar e morar, que são super disputados. “Com os juros mais altos e o financiamento um pouco mais restritivo, algumas famílias retardam a decisão da compra e permanecem no aluguel”, observa Solange.