Prédio no Centro do Rio passará por retrofit para se transformar em um condomínio com cerca de 160 unidadesDivulgação

Publicado 12/02/2025 19:45 | Atualizado 12/02/2025 19:47

O Centro do Rio permanece nos holofotes, conquistando cada vez mais as incorporadoras. Prova disso é que três terrenos importantes foram adquiridos pelo mercado imobiliário carioca para o desenvolvimento de residenciais pelo Reviver Centro, da Prefeitura do Rio, somando mais de 1 mil novas unidades que serão lançadas ainda este ano. É o caso do Grupo CTV, que comprou o prédio da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua do Acre, 21. O edifício de 12 andares passará por retrofit para se transformar em um condomínio com cerca de 160 imóveis entre estúdios e dois quartos, além de lojas. O projeto terá ainda lazer na cobertura e segurança 24 horas.

“Após o grande sucesso de vendas do Sal Rio Residencial (na Rua Sacadura Cabral, 103), que teve mais de 90% das unidades vendidas no lançamento, em 2024, continuamos a prospectar terrenos no Centro por entender que a região está cada vez mais valorizada, especialmente com o Plano Reviver Centro. Assim como o Sal, o terreno da Rua do Acre é emblemático e muito bem localizado”, explica Felipe Videira, CEO do Grupo CTV. Segundo ele, a previsão de lançamento é para o segundo semestre.

Já a construtora Calper adquiriu dois terrenos na região. O primeiro fica na Rua Pereira Reis, no Santo Cristo, e já foi sede da Escola de Magistratura e da Secretaria estadual de Educação. De acordo com Ricardo Ranauro, CEO da empresa, o futuro empreendimento terá 20 andares e cerca de 300 unidades. “O residencial terá estúdios entre 25 e 33 metros quadrados. Estimamos um custo por metro quadrado entre R$ 8 mil e R$ 10 mil”, conta Ranauro. O segundo será erguido na Avenida Presidente Vargas, sem número, esquina com a Rua Haroldo de Andrade, bem próximo ao sambódromo. O projeto prevê um prédio de 21 andares com aproximadamente 600 estúdios. O lançamento deve acontecer no segundo trimestre deste ano.