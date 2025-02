Direitos do proprietário e do inquilino na locação de temporada serão debatidos no Secovi Rio - Freepik

Publicado 14/02/2025 12:22 | Atualizado 14/02/2025 12:25

O aluguel de temporada tem dado o que falar nos condomínios do Rio, deixando os síndicos com muitas dúvidas. Para esclarecer os aspectos legais e práticos da modalidade, o Secovi Rio (Sindicato da Habitação) vai promover um workshop no dia 21 de fevereiro, sexta-feira, das 9h30 às 12h30, em sua sede no Centro (Avenida Almirante Barroso, 52, Gr. 902). Entre os conteúdos abordados estarão prazo de locação, registro do contrato, e direitos do proprietário e do inquilino. Contribuintes do Secovi Rio pagam R$ 69,30 e demais interessados R$ 99. Inscrições em secovirio.com.br.

Decoração com desconto de até 50%

O CasaShopping, na Barra da Tijuca, estendeu até o dia 28 de fevereiro a sua campanha de liquidação com descontos de até 50%. É possível encontrar centenas de itens em promoção, incluindo móveis, revestimentos, acessórios, objetos decorativos, eletrodomésticos e utensílios de cozinha.