Publicado 17/02/2025 12:05 | Atualizado 17/02/2025 12:11

A CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), em parceria com o Sinduscon Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro), vai promover um evento gratuito para debater os cenários econômico, imobiliário e de crédito para 2025. O encontro será nesta terça-feira, dia 18, das 8h30 às 13h, na sede da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), no Centro (Avenida Graça Aranha, 1).



A iniciativa, que também tem o apoio da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro), contará com especialistas que vão discutir o fortalecimento da cadeia produtiva, além de analisar as tendências que impactam a construção civil no país. Inscrições em: encurtador.com.br/q2zSF.

Mercado imobiliário no Rio Open 2025

O mercado imobiliário está cada vez mais atento ao esporte. Prova disso é que o ex-atleta Fernando Meligeni vai autografar no dia 21 gifts exclusivos no estande da Tegra Incorporadora, no Rio Open 2025, que acontece até o dia 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, na Gávea. A ação faz parte da campanha “Construindo Grandes Conquistas”, que tem como objetivo aproximar a experiência de morar em residenciais de alto padrão ao estilo de vida dos adeptos ao esporte e à alta performance dos campeões da modalidade em quadra.