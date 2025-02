As despesas condominiais representaram 87,9% dos processos em janeiro de 2025 - Freepik

As despesas condominiais representaram 87,9% dos processos em janeiro de 2025Freepik

Publicado 18/02/2025 16:49

As ações em condomínios tiveram queda no Rio de Janeiro. Foram 819 processos em janeiro, sendo 484 na capital e 335 no interior, contra 903 registrados no mesmo mês de 2024. O recuo foi de 4,3% na capital e de 13,7% no interior, de acordo com estudo do Secovi Rio (Sindicato da Habitação). As despesas condominiais representaram 87,9% das ações, enquanto as de outros motivos registraram 12,1%.



A redução também aconteceu com as ações locatícias. Em janeiro de 2025, foram protocolados 408 novos processos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dos quais 246 na capital e 162 no interior. Comparando com o mesmo período do ano passado, a baixa na capital foi de 15,2%. Já no interior, foi ainda maior: 22,1%. O despejo por falta de pagamento liderou com 65,2% dos processos e 34,8% foram por outros motivos.

Menos compradores de imóveis

Pesquisa Raio-X FipeZAP do quarto trimestre de 2024 indica queda de 10% no número de pessoas que declaram ter adquirido um imóvel nos últimos 12 meses. A participação de investidores entre compradores também diminuiu, encerrando o último trimestre em 36%.