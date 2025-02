Casa do jurista Pontes de Miranda, em Ipanema, vai integrar novo residencial com 45 unidades - Divulgação

Publicado 19/02/2025 19:28

Dar novos destinos a imóveis tombados é tendência no Rio de Janeiro. Um exemplo é a casa em Ipanema onde morou o jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (1892-1979), uma das mais importantes personalidades do país no século XX. O imóvel, na Rua Prudente de Morais, 1356, fará parte do Be.in.Rio Prudente 1356, projeto do Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário em parceria com o Brix Fundo de Investimento Imobiliário.



O empreendimento tem 45 unidades, das quais três estarão na casa e 42 no prédio anexo. A abertura de vendas será nesta quinta-feira, dia 20, e a expectativa é alcançar um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 80 milhões. “Assim como aconteceu no Glória Residencial Rio de Janeiro, retrofit do icônico Hotel Glória, a união entre o passado, o presente e o futuro têm muito valor. Nós ficamos orgulhosos de transformar outro local importante, valorizando a memória cultural e arquitetônica com um residencial que será mais um presente para Ipanema”, conta Marcelo Naidich, gestor do Opportunity FII. Ele complementa que a casa também abrigará o lazer. A piscina, por exemplo, ficará de frente para a propriedade. E no interior estarão o lounge, o espaço fitness, o bar, o minimercado, além do espaço coworking com jogos.

Na Urca, interior de casarão em estilo Art Déco será convertido em 11 estúdios Divulgação



Já na Urca, a SIG Engenharia investe na tendência com o Oba Urca. O empreendimento, localizado na Rua Odilio Bacelar, 16, está sendo desenvolvido onde existe um casarão preservado de dois andares em estilo Art Déco. O projeto incluiu a conversão do interior do casarão em 11 estúdios. “O anexo do casarão, existente no fundo do terreno, será transformado em um apartamento de dois quartos com estilo de casa, com acesso exclusivo e terraço privativo. Já ao lado do casarão estará um prédio de cinco andares com 20 apartamentos, de dois a quatro quartos, incluindo quatro coberturas dúplex”, explica Schalom Grimberg, sócio-fundador da SIG. O futuro residencial terá ainda sala de reunião/coworking, academia, espaço gourmet, lavanderia coletiva, além de spa com sauna e hidromassagem.

