Armários suspensos, cores claras e eletrodomésticos compactos ajudam a otimizar o espaço da cozinha - Divulgação/Guilherme Pucci

Publicado 20/02/2025 12:35 | Atualizado 20/02/2025 12:37

Quem tem cozinha pequena pode, muitas vezes, considerar perdida a ideia de repaginar o ambiente para ter mais espaço. Com criatividade e aproveitamento inteligente de cada cantinho, essa transformação é possível, afirma a arquiteta Júlia Guadix. O ponto de partida, segundo ela, é dar preferência aos eletrodomésticos compactos. "Geladeira, forno, cooktop, depurador e, até mesmo a lava-louça, precisam apresentar medidas coerentes e proporcionais à área disponível no projeto", explica a profissional. No caso da cuba, ela indica a referência de 50 x 40 x 18 cm (de profundidade) como a ideal por oferecer praticidade no dia a dia da casa.

Também é preciso considerar o número de moradores e o estilo de vida. No caso da geladeira, um modelo de até 300 litros é suficiente para um casal, por exemplo. "Mas o que costuma mandar na escolha da geladeira é o tamanho do freezer. Para tanto, é preciso avaliar o volume dele e a demanda de congelados da rotina de vida do cliente", recomenda Júlia.

Outra dica é substituir o fogão tradicional pelo cooktop de duas bocas. "Em geral, é pouco frequente precisar usar quatro bocas de um fogão ao mesmo tempo. Por isso costumo sugerir o de duas quando o espaço é muito reduzido", indica a arquiteta. Ela complementa a preferência pelo modelo de indução para ampliar a área de apoio quando não estiver em uso – desde que se tome cuidado para não apoiar nada enquanto ainda estiver quente. Confira outras sugestões:

- Quando o uso do forno é frequente, a indicação é o modelo padrão de 70-80 litros. Agora, se não for um item essencial na rotina do morador, pode ser um menor. Para estes casos, há as opções de forno elétrico e micro-ondas combinados, que têm cerca de 30-40 litros. E se o eletro estiver fora de cogitação, um micro-ondas já resolve bem a vida.

- A disposição dos itens na cozinha é fundamental para o ritmo do ambiente. A circulação entre geladeira, bancada e cooktop deve ser simples e intuitiva, formando um triângulo ou uma sequência linear. Essa disposição facilita o preparo dos alimentos e o retorno à geladeira após as refeições.

- Os armários são peças-chave. A sugestão é usar nichos específicos para equipamentos adicionais como lava-louças compactas.

- Nada melhor que não sair de casa para lavar as roupas e, pensando nesse conforto, a recomendação é uma lava e seca. Mesmo com pequenas diferenças nas dimensões, como 60 x 56,5 cm em vez de 60 x 60 cm, é possível ganhar preciosos centímetros. É fundamental prestar atenção nas dimensões e aos afastamentos orientados pelo fabricante antes de fazer a escolha. E lembre-se de garantir que o equipamento entra e saia do ambiente sem dificuldades.