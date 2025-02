Pesquisa aponta que 16,4% dos jovens pretendem comprar um imóvel nos próximos seis meses - Freepik

Pesquisa aponta que 16,4% dos jovens pretendem comprar um imóvel nos próximos seis mesesFreepik

Publicado 24/02/2025 17:35 | Atualizado 24/02/2025 17:39

Construir patrimônio e sair do aluguel são os principais motivos pelos quais os jovens desejam comprar um imóvel. É o que indica o Índice de Confiança no Setor Imobiliário feito pela plataforma Loft, em parceria com a Offerwise, com pessoas nascidas entre o final da geração Millenial e o início da geração Z (ou seja, quem tem entre 25 e 34 anos). A primeira opção apareceu com 40,2% das respostas e a segunda com 36,6%.

De acordo com o estudo, unindo as capitais analisadas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre), 16,4% dos jovens pretendem fazer a aquisição nos próximos seis meses, percentual ligeiramente maior do que a média de toda a população, que está em 14,3%. "Conseguimos enxergar aqui uma característica de comportamento dessa geração, que já vê o imóvel como uma possibilidade de investimento", afirma Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft. Ele lembra que como parte desse público fica mais tempo na casa dos pais, é possível acumular capital para investir no futuro lar.

No caso da tipologia preferida, o estudo apontou que 74,4% dos jovens desejam morar em uma casa. Além disso, 47,6% começam a pesquisa pelos sites das imobiliárias. "Cada vez mais vemos corretores e donos de imobiliárias investindo nos anúncios e no portfólio online, mostrando imóveis nas redes sociais e se transformando em influencers para atrair estas novas gerações tão acostumadas a consumir no meio digital", observa Takahashi.