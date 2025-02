Pesquisa aponta que moradores do Rio desejam imóveis com espaços mais amplos, maior privacidade e área externa - Freepik

Publicado 21/02/2025 18:47 | Atualizado 21/02/2025 18:47

O que você leva em consideração na hora de escolher um imóvel para comprar? No Rio de Janeiro, filtros como “apartamento cobertura”, “vista livre” e “sol da manhã” aparecem com destaque na lista dos 10 itens mais desejados. No caso da cobertura, que lidera o Relatório de Compra e Venda do QuintoAndar, a escolha reforça a preferência por espaços mais amplos, maior privacidade e uma área externa que possa ser aproveitada. Nesse sentido, a vista livre é um diferencial, pois permite mais iluminação natural e ventilação. “Quem busca um imóvel no Rio sabe que certas características não podem ser alteradas depois da compra. Ter um sol da manhã, por exemplo, garante um ambiente mais fresco ao longo do dia, enquanto uma vista livre proporciona mais privacidade e valorização do imóvel no longo prazo”, analisa Pedro Capetti, especialista em Dados do Grupo QuintoAndar. Complementando a relação dos 10 mais estão “armários na cozinha”, “luminosidade natural”, “ar-condicionado”, “novos ou reformados”, “chuveiro a gás”, “piscina privativa” e “rua silenciosa”.

Condomínio de terrenos no Recreio dos Bandeirantes

Opções de lazer em condomínio de terrenos no Recreio dos Bandeirantes Divulgação

A Avanço Realizações Imobiliárias lança neste final de semana o Terrah Américas Clube, no Recreio dos Bandeirantes. O empreendimento oferece 158 terrenos de 180 a 490 metros quadrados (m²) para a construção de casas, em uma área total de 44.237,50 m², sendo 2.456,90 m² dedicados ao lazer. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 100 milhões. “Para o lançamento, estaremos com uma ação que dará o projeto da casa para os 30 primeiros clientes que fecharem negócio”, diz Sanderson Fernandes, CEO da Avanço. O projeto é o primeiro da marca Terrah Urbanismo, novo braço da companhia dedicado a condomínios de terrenos com infraestrutura completa.

Mercado aquecido na Zona Sul

Residencial em Ipanema teve mais de 75% das unidades vendidas no lançamento Divulgação

Mais de 75% das 45 unidades do Be.in.Rio Prudente 1356 foram vendidas no dia do lançamento, que aconteceu nesta quinta-feira, dia 20, em Ipanema, alcançando R$ 60 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV). O empreendimento do Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e do Brix Fundo de Investimento Imobiliário é o sexto da coleção Be.in.Rio e será desenvolvido no terreno onde está a casa tombada do jurista Pontes de Miranda, na Rua Prudente de Morais, que será integrada ao novo residencial. “A procura foi muito grande e a maioria dos imóveis foi vendida para investidores. Ficamos satisfeitos de fazer mais um empreendimento tão bem aceito pelas pessoas”, conta Marcelo Naidich, gestor do Opportunity FII.