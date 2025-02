Exigir o número do registro profissional do corretor é uma medida simples e eficaz no aluguel de temporada - Freepik

Exigir o número do registro profissional do corretor é uma medida simples e eficaz no aluguel de temporadaFreepik

Publicado 25/02/2025 17:33 | Atualizado 25/02/2025 17:35

Com o Carnaval chegando, o mercado de aluguel por temporada fica ainda mais aquecido. Se você pretende investir no segmento para aproveitar os dias de folia no Rio, é importante tomar alguns cuidados. João Eduardo Leal Corrêa, presidente do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), afirma que a locação por temporada é uma excelente oportunidade, mas, se não intermediada por profissionais qualificados, pode resultar em prejuízos financeiros e danos emocionais.

Ele lembra que golpistas aproveitam a natureza desse tipo de negócio onde contratos à distância são comuns. "É fundamental verificar se a pessoa que está intermediando a locação é um corretor de imóveis registrado. Exigir o número do registro profissional é uma medida simples e eficaz. Além disso, ofertas com preços abaixo do mercado são os maiores indicativos de golpe. Nunca faça pagamentos ou transferências antes de confirmar todos os detalhes, inclusive pedindo ao corretor para realizar uma chamada de vídeo diretamente do imóvel", recomenda Corrêa. Veja outras dicas do conselho:

- Síndicos, porteiros e zeladores não são corretores. Se estiverem intermediando imóveis sem registro no Creci de seu estado de origem são considerados contraventores e pessoas leigas que não detêm o conhecimento jurídico nem capacidade técnica para atuar nesse tipo de negócio.

- A equipe do Creci-RJ atua ativamente fiscalizando e conscientizando a sociedade sobre como evitar ser vítima de golpes no mercado imobiliário. Pessoas autuadas pela fiscalização do Creci-RJ pelo exercício ilegal ou facilitação deste serão enquadradas no artigo 47 da Lei de Contravenção Penal.

- Aluguel por temporada é coisa séria. Evite contratos à distância. Muitas vezes estelionatários apresentam fotos e vídeos de imóveis como se fossem seus e, quando finalmente o cliente chega ao local, o imóvel ou não existe ou a locação anunciada é golpe. Estelionatários andam com muitos cúmplices. Por isso, esteja atento. Uma vez que se caia no golpe, o caso passa a ser assunto de polícia e as perdas monetárias e emocionais muitas vezes são irreversíveis.

- A maior parte de denúncias hoje contra os contraventores na fiscalização do Creci-RJ parte dos próprios cidadãos, o que demonstra a parceira da sociedade e o reconhecimento da classe profissional pelo esforço da equipe de fiscais.

- Por meio do creci-rj.gov.br (no link “Busca Corretores e Imobiliárias”) é possível verificar se você está de fato negociando com um corretor de imóveis.