Antes de fechar a reserva, verifique com cuidado a descrição do imóvel e as fotos disponibilizadas na plataforma - Freepik

Antes de fechar a reserva, verifique com cuidado a descrição do imóvel e as fotos disponibilizadas na plataformaFreepik

Publicado 26/02/2025 19:35 | Atualizado 26/02/2025 20:08

A coluna dá sequência ao assunto sobre aluguel de temporada com 9 dicas de como negociar com segurança e garantir um Carnaval sem dores de cabeça. As orientações são de Ernesto Otero, CEO da Lobie, startup imobiliária especializada em maximizar a rentabilidade de unidades com este perfil por meio de moradia por assinatura ou aluguel de diárias. Confira:

1 - Escolha plataformas conhecidas e confiáveis. Prefira as que tenham avaliações de hóspedes anteriores e políticas claras de segurança. Certifique-se de que o imóvel é verificado pela plataforma, quando possível, e evite transações fora dela para não comprometer a sua proteção.

2 – Fique atento às avaliações. Leia também comentários de hóspedes anteriores. A orientação ajuda a entender a qualidade do imóvel e a credibilidade do anfitrião. Neste caso, priorize imóveis com avaliações recentes e bem detalhadas e desconfie de unidades que não tenham retornos ou que tenham muitos comentários negativos.

3 - Confira a localização do imóvel. Para isso, use o mapa da plataforma para verificar a proximidade de atrações, praias, restaurantes ou áreas de lazer. Veja ainda se o bairro é seguro lendo os comentários ou pesquisando na internet.

4 - Leia atentamente a descrição e confira as fotos. Antes de fechar a reserva, verifique com cuidado a descrição do imóvel e as fotos disponibilizadas na plataforma. Avalie o tamanho, o número de quartos e as comodidades oferecidas. Confira se as fotos são recentes e se mostram todos os ambientes.

5 – Boa comunicação com o anfitrião. Crie um bom relacionamento, esclarecendo todas as dúvidas antes de reservar. Pergunte sobre as regras da casa, os horários de check-in e check-out e itens extras disponíveis. Não esqueça de avaliar o tempo de resposta e a clareza das informações fornecidas.

6 – A segurança é prioridade. Observe se o imóvel tem itens como extintores de incêndio, fechaduras reforçadas e detectores de fumaça. E certifique-se de que o acesso é privativo e seguro.

7 – Entenda as políticas de cancelamento. Ninguém está livre de imprevistos. Por isso, é essencial entender as políticas de cancelamento antes de reservar. A orientação, neste caso, é escolher imóveis com políticas flexíveis, especialmente se sua a viagem ainda não estiver totalmente confirmada. Leia atentamente as regras para saber se há reembolso parcial ou total em caso de cancelamento.

8 – Desconfie de ofertas muito boas. Golpes na locação de temporada, infelizmente, são mais comuns. Portanto, tome cuidado com anúncios que parecem "bons demais para serem verdade". Compare preços com imóveis similares na mesma região e prefira locações intermediadas por plataformas confiáveis.

9 - Verifique o contrato e as taxas extras. Antes de finalizar a reserva, leia o contrato para evitar surpresas. Confira se há custos adicionais, como limpeza, taxa de serviço ou caução. E certifique-se de que todas as regras estão claras, desde horários até penalidades por descumprimento. Não esqueça de guardar uma cópia do contrato e os detalhes da reserva para consultas futuras.