Reforçar a vigilância nas entradas, especialmente nos dias de festas, é dica para a segurança dos condomínios no CarnavalFreepik

Publicado 27/02/2025 15:07 | Atualizado 27/02/2025 15:12

Os dias de folia estão chegando e o momento é de redobrar a atenção com a segurança dos condomínios para garantir que todos se divirtam com tranquilidade. Vale lembrar que nessa época os prédios podem apresentar um aumento no volume de eventos, além do número de visitantes, especialmente em apartamentos que são alugados por curta temporada. "As festas e comemorações carnavalescas devem ser feitas de maneira que agrade a todos e não tumultue a vida condominial, por isso antes de organizar qualquer evento, é fundamental verificar o que está previsto na convenção e no regimento interno do condomínio", alerta Ricardo Crispim, gerente da Apsa.

Segundo ele, o barulho é um dos grandes problemas dos condomínios. O ideal, nesse caso, é se basear na lei do silêncio. "Se a festa passar das 22 horas, tem que abaixar o volume da caixa de som, caso esteja sendo utilizada. O barulho também deve ser diminuído, ou seja, as pessoas devem evitar conversar muito alto", orienta Crispim. A dica serve tanto para as comemorações em áreas de festa do condomínio, quanto para os condôminos que realizarem nas suas casas e apartamentos. “Se o anfitrião desrespeitar o regimento interno, ele pode receber advertências e até mesmo pagar multas que podem chegar a até dez vezes o valor da taxa condominial, segundo as normas do Código Civil Brasileiro”, afirma o gerente.

Victor Tulli, diretor da Administradora Nacional, complementa que é muito importante também reforçar a vigilância nas entradas do prédio, especialmente nos dias de festas. “Utilizar sistemas de controle de acesso, como portões eletrônicos e cadastro de visitantes são orientações simples que funcionam muito. No Carnaval, o entra e sai aumenta bastante. Por isso, síndicos, porteiros e moradores precisar estar ainda mais atentos”, observa Tulli. O executivo dá mais 6 dicas para os síndicos. Confira:

1 - Manutenção e expansão do sistema de monitoramento. Assegure-se de que todas as câmeras de segurança estejam operando corretamente. Sempre que possível, instale dispositivos adicionais em áreas estratégicas, como entradas principais e acessos às áreas de lazer, para ampliar a cobertura e a vigilância.

2 - Controle rigoroso de acesso. Implemente procedimentos que impeçam a circulação de pessoas desconhecidas ou não autorizadas nas dependências do condomínio. Em dias de eventos, solicite aos moradores que forneçam previamente à portaria uma lista com os nomes dos convidados, facilitando o controle de acesso e garantindo a segurança de todos.

3 - Capacitação contínua da equipe. Ofereça treinamentos regulares para porteiros, seguranças e demais funcionários, abordando os procedimentos indicados, atendimento ao público e protocolos para emergências. Mantenha um plano de ação atualizado, incluindo contatos de emergência, órgãos públicos e principais prestadores de serviços de manutenção do condomínio. Uma equipe bem treinada é essencial para prevenir e responder eficazmente a incidentes.

4 - Comunicação clara e eficiente. Divulgue comunicados detalhados aos moradores, informando sobre as normas de segurança e os horários das festividades. Estenda, também, a comunicação a possíveis hóspedes de locação por temporada, entregando panfletos em inglês e espanhol na hora da entrada. Uma comunicação transparente assegura que todos estejam cientes das diretrizes estabelecidas, promovendo um ambiente harmonioso e seguro.

5 - Reforço na portaria durante as festividades. Em períodos festivos, quando o fluxo de visitantes tende a aumentar, considere reforçar a equipe de portaria ou implementar sistemas de controle de acesso mais eficientes. Isso pode incluir desde tecnologias avançadas como uso de controles faciais, tags, até pulseiras coloridas, facilitando a gestão e a identificação dos convidados em casos de muito fluxo.

6 - Iluminação adequada das áreas comuns. Garanta que todas as áreas comuns, especialmente entradas, estacionamentos e espaços de lazer, estejam bem iluminadas. Uma iluminação eficaz não só desestimula ações mal-intencionadas como também aumenta a sensação de segurança entre os moradores e visitantes.