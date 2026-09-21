Crédito gradualmente mais acessível pode encorajar consumidores que vinham adiando a aquisição da casa própria, analisa executivo do setor - Magnific

Crédito gradualmente mais acessível pode encorajar consumidores que vinham adiando a aquisição da casa própria, analisa executivo do setorMagnific

Publicado 21/09/2026 20:26 | Atualizado 21/09/2026 20:26

A coluna começa a semana com uma entrevista de Cláudio Martins, executivo do mercado imobiliário no Rio de Janeiro, sobre os reflexos da redução da Selic (taxa básica de juros) no setor, hoje em 13,75% ao ano. Confira:

1 - Qual é o impacto da redução da Selic de 14% para 13,75% sobre o setor?

R: A redução traz um impacto positivo para o mercado imobiliário, principalmente pelo sinal de melhora gradual no ambiente macroeconômico e nas condições de crédito. O efeito mais relevante, entretanto, não está no corte isolado de 0,25 ponto percentual e nos impactos imediatos dessa redução, mas na continuidade da tendência de queda e na consolidação de um ciclo sustentável.

2 - Como a queda dos juros pode afetar as condições de financiamento habitacional?

R: Juros mais baixos tendem, ao longo do tempo, a favorecer a redução das taxas na ponta final do crédito imobiliário, com toda a repercussão que isso gera para a indústria da construção civil. Quanto mais consistente for esse processo, maior e mais direta será a transmissão para o setor, para as empresas e para os clientes.

3 - O consumidor também pode ganhar poder de compra?

R: Sim. Com parcelas menores, o comprador ganha margem para financiar um valor mais expressivo, mantendo o comprometimento de sua renda residual, ou seja, da parte líquida que sobra depois das despesas mensais de sobrevivência. Isso é muito importante para o equilíbrio financeiro e para o asseguramento da adimplência.

4 - A redução da Selic pode estimular a demanda por imóveis?

R: O crédito gradualmente mais acessível pode encorajar consumidores que vinham adiando a aquisição da casa própria. À medida que as condições de financiamento melhoram, parte dessa demanda reprimida pode voltar ao mercado.

5 - E como esse movimento chega às construtoras?

R: O aumento da demanda e das vendas dá mais confiança às construtoras para futuros lançamentos. Isso também pode estimular investimentos e contribuir para uma oferta maior de empreendimentos.

6 - Quais são os efeitos desse movimento para a economia como um todo?

R: Cada projeto lançado movimenta uma cadeia produtiva, que alcança diversos produtos e serviços para além da obra em si. Por isso, uma melhora nas condições do mercado imobiliário também tem efeitos sobre diferentes segmentos da economia.

7 – O que deve ser observado daqui para frente?

R: Quanto mais consistente for o ciclo de queda da Selic, maior tende a ser a sua transmissão para o mercado imobiliário, para as empresas e para os consumidores. Esse processo também é importante para a captação de funding (capital para financiar o desenvolvimento de empreendimentos), como a poupança, que retroalimenta o setor.

