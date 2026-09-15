Documento único da nova cobrança de gás terá nota fiscal e fatura para pagamento - AI

Documento único da nova cobrança de gás terá nota fiscal e fatura para pagamentoAI

Publicado 15/09/2026 15:00 | Atualizado 15/09/2026 15:05





A distribuidora recomenda ter atenção também quando houver solicitação para a troca de titularidade ou nos casos em que o nome do responsável atual pela unidade consumidora não constar na conta de gás. Também podem impedir a emissão da nota cadastros com CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual cancelados. Para atualizar o seu cadastro e evitar problemas com a nova fatura, basta acessar o portal Minha Naturgy. A coluna traz hoje um alerta importante sobre mudança na cobrança de gás. Com as novas regras da Reforma Tributária, a distribuidora Naturgy emitirá agora a Nota Fiscal de Gás Eletrônica (NFGas), substituindo o boleto atual. De acordo com a empresa, a NFGas terá, em um único documento, a nota fiscal eletrônica e a fatura de cobrança. O novo modelo será gerado com base nos dados cadastrados do cliente. Por isso, é importante que cada consumidor confira os seguintes pontos: CPF ou CNPJ do titular da conta e Inscrição Estadual, quando aplicável.A distribuidora recomenda ter atenção também quando houver solicitação para a troca de titularidade ou nos casos em que o nome do responsável atual pela unidade consumidora não constar na conta de gás. Também podem impedir a emissão da nota cadastros com CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual cancelados. Para atualizar o seu cadastro e evitar problemas com a nova fatura, basta acessar o portal Minha Naturgy.

Valorização do aluguel residencial no país

Os preços do aluguel residencial no país seguem em alta, mas em ritmo mais moderado. Em agosto, os valores avançaram 0,55%, abaixo dos 0,70% registrados em julho, segundo o Índice FipeZAP. No Rio de Janeiro, o crescimento foi de 0,99%. O estudo aponta também que as unidades de quatro ou mais quartos tiveram avanço mais expressivo no mês passado: 0,72%. Já os de um quarto valorizaram 0,46%.

