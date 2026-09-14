Encontro do Secovi Rio no Centro terá presenças de órgãos oficiais ligados à segurança, à engenharia, à gestão condominial, às instalações elétricas e à mobilidade - AI

Encontro do Secovi Rio no Centro terá presenças de órgãos oficiais ligados à segurança, à engenharia, à gestão condominial, às instalações elétricas e à mobilidadeAI

Publicado 14/09/2026 18:46 | Atualizado 14/09/2026 18:47

A expansão da mobilidade elétrica nos condomínios , seja com a circulação de carros ou de bicicletas elétricas, aumenta as dúvidas de síndicos sobre instalação de carregadores, capacidade da rede elétrica, prevenção de acidentes, responsabilidades dos gestores e regras para o uso seguro desses equipamentos nas edificações. Para esclarecer os principais pontos sobre o assunto, o Secovi Rio (Sindicato da Habitação) promoverá um encontro gratuito nesta quinta-feira, dia 17, das 9h às 13h, na Cápsula de Inovação do Senac, no Centro.

O evento terá as presenças de entidades especializadas e órgãos oficiais ligados à segurança, à engenharia, à gestão condominial, às instalações elétricas e à mobilidade. “A chegada dos veículos elétricos aos condomínios envolve segurança, infraestrutura, normas, responsabilidades e decisões que afetam toda a coletividade. Por isso, o Secovi Rio quis reunir esses profissionais para um debate qualificado, isento e sem cunho comercial. Nosso objetivo é oferecer aos síndicos informações confiáveis para que possam tomar decisões conscientes e bem fundamentadas”, explica Rafael Thomé, presidente do Sindicato.

A programação será dividida em dois painéis multidisciplinares, mediados por Roberto Bigler, vice-presidente de Assuntos Condominiais do Secovi Rio. O primeiro abordará os novos desafios da recarga elétrica sob as perspectivas da regulamentação e da gestão condominial. Já o segundo discutirá os caminhos para uma implantação segura e responsável da mobilidade elétrica. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (21) 2272-8000 ou pelo e-mail secovi@secovirio.com.br.

