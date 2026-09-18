Área de condomínio que está sendo construído em Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Área de condomínio que está sendo construído em Cachoeiras de MacacuDivulgação

Publicado 18/09/2026 17:33 | Atualizado 18/09/2026 17:33

Compradores do Reserva dos Ipês, empreendimento em Cachoeiras de Macacu, terão a oportunidade de sobrevoar de helicóptero a área do empreendimento. A ação da Abovyan Participações será neste sábado, dia 19, aproveitando a proximidade da primavera. O encontro acontecerá a partir das 9h, na Rodovia Presidente João Goulart (RJ-116 - km 37). De acordo com Ivair Barroso, diretor da empresa, o condomínio está com obras aceleradas. Os lotes têm preços a partir R$ 127 mil, com diferentes metragens e condições exclusivas para quem fechar negócio no dia do evento, entre elas financiamento em até 180 vezes direto com a empresa. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 90,4 milhões.



“Quando fizemos a primeira ação, em junho, tivemos uma resposta muito positiva. Foi uma vivência que chamou a atenção, trouxe pessoas para conhecer o futuro residencial e mostrou que esse tipo de evento cria uma conexão diferente com o projeto”, explica Barroso.



Segundo ele, o residencial é inspirado no conceito de “fazenda glamping”, que une a experiência da vida no campo ao conforto contemporâneo. Entre as opções de lazer estarão piscinas adulto e infantil, sauna, academia, quadras esportivas, coworking, minimercado, áreas gourmet, brinquedoteca, playground e pet place.

Rua Barão de Jaguaripe, em Ipanema, ganha dois residenciais

Rua Barão de Jaguaripe, em Ipanema, receberá dois residenciais de estúdios da mesma empresa Divulgação

O Opportunity Imobiliário está lançando dois empreendimentos da coleção Be.in.Rio, focada em estúdios, na Rua Barão de Jaguaripe, em Ipanema, nos números 225 e 404. Os projetos somam 44 unidades e R$ 80 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas). Segundo Marcelo Naidich, diretor Comercial e de Novos Negócios do fundo, a rua representa muito bem a proposta do selo, que tem arquitetura contemporânea e lazer qualificado em um endereço que permite aproveitar Ipanema a pé, com a praia, a Lagoa, o metrô, os restaurantes e o comércio no entorno. “O lançamento simultâneo dos dois projetos amplia as opções para diferentes perfis de compradores, tanto para quem busca uma moradia quanto para quem enxerga o imóvel como uma oportunidade de renda", comenta Naidich. Os residenciais estarão próximos a alguns dos principais ícones cariocas, como a Lagoa Rodrigo de Freitas, as praias de Ipanema e do Leblon e o Jardim de Alah.

