A evolução da impermeabilização no Brasil será tema de seminário na Zona Norte do RioAI
Na programação, mais de 20 palestras ministradas por especialistas, fabricantes e consultores do setor, que abordarão cases práticos. Haverá também demonstrações ao vivo e uma feira com as novidades do segmento. "A evolução da impermeabilização no Brasil exige hoje uma visão cada vez mais integrada entre projeto, execução e manutenção. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente de aprendizado prático e troca qualificada, conectando profissionais e empresas às soluções mais atuais do mercado”, explica Renato Giro, presidente da AEI. Inscrições em https://encurtador.com.br/cfny.
Concessionária de gás na feira de síndicos
Os visitantes poderão tirar dúvidas sobre a atualização cadastral para receber regularmente a fatura de gás. Com as novas regras da Reforma Tributária, a Naturgy passará a emitir a NFGas (Nota Fiscal de Gás Eletrônica), substituindo o boleto atual.
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