A evolução da impermeabilização no Brasil será tema de seminário na Zona Norte do Rio - AI

A evolução da impermeabilização no Brasil será tema de seminário na Zona Norte do RioAI

Publicado 23/09/2026 15:24 | Atualizado 23/09/2026 15:24





Na programação, mais de 20 palestras ministradas por especialistas, fabricantes e consultores do setor, que abordarão cases práticos. Haverá também demonstrações ao vivo e uma feira com as novidades do segmento. "A evolução da impermeabilização no Brasil exige hoje uma visão cada vez mais integrada entre projeto, execução e manutenção. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente de aprendizado prático e troca qualificada, conectando profissionais e empresas às soluções mais atuais do mercado”, explica Renato Giro, presidente da AEI. Inscrições em Evolução, gestão e novas tecnologias de impermeabilização estarão em debate no 16º Simper – Seminário de Impermeabilização, promovido pela AEI (Associação de Engenharia de Impermeabilização). Síndicos e estudantes universitários têm inscrição gratuita para o evento, que acontecerá nos dias 21 e 22 de outubro, das 8h às 18h30, no Senai Tijuca. Já para os demais participantes, o valor é R$ 198.Na programação, mais de 20 palestras ministradas por especialistas, fabricantes e consultores do setor, que abordarão cases práticos. Haverá também demonstrações ao vivo e uma feira com as novidades do segmento. "A evolução da impermeabilização no Brasil exige hoje uma visão cada vez mais integrada entre projeto, execução e manutenção. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente de aprendizado prático e troca qualificada, conectando profissionais e empresas às soluções mais atuais do mercado”, explica Renato Giro, presidente da AEI. Inscrições em https://encurtador.com.br/cfny

Concessionária de gás na feira de síndicos

A Naturgy, distribuidora de gás natural canalizado do estado do Rio, estará na Feira de Condomínios & Encontro de Síndicos 2026, que será realizada nesta quinta e sexta-feira, dias 24 e 25 de setembro, no Expomag, na Cidade Nova.



Os visitantes poderão tirar dúvidas sobre a atualização cadastral para receber regularmente a fatura de gás. Com as novas regras da Reforma Tributária, a Naturgy passará a emitir a NFGas (Nota Fiscal de Gás Eletrônica), substituindo o boleto atual.

