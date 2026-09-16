Residencial em Punta del Este, no Uruguai, atrai interessados que buscam imóveis com vistas e serviços de hotel - Divulgação

Residencial em Punta del Este, no Uruguai, atrai interessados que buscam imóveis com vistas e serviços de hotelDivulgação

Publicado 16/09/2026 17:11 | Atualizado 16/09/2026 17:11

O Uruguai, especialmente Punta del Este, entrou no radar dos brasileiros interessados em comprar um imóvel fora do país. A tendência é observada pela Coelho da Fonseca, imobiliária voltada ao público de alta renda. A percepção é endossada com dados do INE (Instituto Nacional de Estatística) e da Câmara Imobiliária de Punta del Este–Maldonado: este público adquiriu entre 1.100 e 1.300 imóveis na região de 2024 ao primeiro semestre deste ano.



Segundo Alvaro Marco Coelho da Fonseca, co-CEO da empresa, as razões para o movimento são qualidade de vida, proximidade com o Brasil, segurança jurídica e formação de patrimônio internacional. “Os valores dos imóveis são a partir de US$ 300 mil (R$ 1.546.980), podendo chegar a US$ 10 milhões (R$ 51.438.000), de acordo com o empreendimento, a localização e a metragem”, conta Fonseca.



O executivo diz ainda que existem dois perfis de interessados: os que desejam propriedades com vistas exclusivas, serviços de hotel e espaços inspiradores, e os que investem no luxo discreto, com paisagem e arquitetura cuidadosa. “A segunda residência é o principal objetivo. Parte dos compradores busca para uso familiar e temporadas mais longas, enquanto outra parcela considera investimentos internacionais, com potencial de valorização e geração de renda. Também há compradores que inserem a aquisição em estratégias de diversificação patrimonial e planejamento de residência fiscal, afirma o executivo.

Residencial voltado ao público sênior

Complexo imobiliário voltado ao mercado sênior, na Grande Curitiba, terá duas fases, totalizando 126 apartamentos Divulgação

A CasaSul Incorporadora está investindo em um complexo imobiliário voltado ao mercado sênior, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. O empreendimento terá duas fases, totalizando 126 apartamentos, além de serviços especializados e estrutura de cuidados. "Estamos aproveitando uma localização privilegiada junto ao Las Palmas Golf & Country Club (antigo Paraná Golf), em uma área que adquirimos há algum tempo, a apenas 20 km de Curitiba. É uma região belíssima, de fácil acesso e que já conta com toda a estrutura consolidada de clube, restaurante e hotelaria", diz André Siniscalchi, CEO da CasaSul.

