Lazer de residencial que será construído próximo a uma vinícola em Teresópolis - Divulgação

Lazer de residencial que será construído próximo a uma vinícola em Teresópolis Divulgação

Publicado 24/09/2026 16:27 | Atualizado 24/09/2026 18:50





A primeira fase acaba de ser lançada e oferece 50 terrenos, de um total de 206, com tamanhos de 450 a 1.200 metros quadrados (m²) e valores a partir de R$ 1 milhão. O financiamento é direto em até 120 vezes. "O morador estará imerso na serenidade dos vinhedos, com a conveniência de um clube completo e dos serviços de uma vinícola de referência”, diz Maturano. A coluna de hoje sobe a Serra Fluminense para mostrar alguns projetos em desenvolvimento na região. Em Teresópolis, o Residencial Videiras será construído próximo à vinícola e ao futuro hotel Maturano. A ideia, afirma Marcelo Maturano, um dos sócios do empreendimento, é que os moradores possam aproveitar um ecossistema com restaurante, capela ecumênica, heliponto com hangar e a experiência do enoturismo.A primeira fase acaba de ser lançada e oferece 50 terrenos, de um total de 206, com tamanhos de 450 a 1.200 metros quadrados (m²) e valores a partir de R$ 1 milhão. O financiamento é direto em até 120 vezes. "O morador estará imerso na serenidade dos vinhedos, com a conveniência de um clube completo e dos serviços de uma vinícola de referência”, diz Maturano.

Casa duplex de condomínio em Petrópolis. Áreas comuns terão placas solares Divulgação



Em Petrópolis, as obras do Kabana Nogueira, condomínio fechado de alto padrão desenvolvido pela MQuattro Incorporadora e idealizado pela Riooito Exclusive, avançam em ritmo acelerado. São apenas 12 casas duplex com plantas de 185 a 211 m,² quatro quartos, sendo três suítes. As últimas unidades têm preços a partir de R$ 1.766.000, com pagamento direto com a construtora ou possibilidade de financiamento bancário. “O nosso objetivo é proporcionar uma experiência de moradia diferenciada em Petrópolis, unindo ambientes amplos, lazer, segurança e contato com a natureza. Tudo isso em um condomínio exclusivo”, explica Mariliza Fontes Pereira, CEO da MQuattro. Segundo ela, além de lazer completo, o condomínio terá placas solares nas áreas comuns. Em Petrópolis, as obras do Kabana Nogueira, condomínio fechado de alto padrão desenvolvido pela MQuattro Incorporadora e idealizado pela Riooito Exclusive, avançam em ritmo acelerado. São apenas 12 casas duplex com plantas de 185 a 211 m,² quatro quartos, sendo três suítes. As últimas unidades têm preços a partir de R$ 1.766.000, com pagamento direto com a construtora ou possibilidade de financiamento bancário. “O nosso objetivo é proporcionar uma experiência de moradia diferenciada em Petrópolis, unindo ambientes amplos, lazer, segurança e contato com a natureza. Tudo isso em um condomínio exclusivo”, explica Mariliza Fontes Pereira, CEO da MQuattro. Segundo ela, além de lazer completo, o condomínio terá placas solares nas áreas comuns.

Empreendimento em Areal tem um Miradouro inspirado no de Santa Luzia, em Lisboa, Portugal Divulgação



Já em Areal, o Quinta Portuguesa entra na reta final das obras da área de lazer. Luiz Santinon, diretor do Grupo STN, conta que a estrutura terá piscinas climatizadas, praia artificial, academia, sala de yoga e quadras de tênis, entre outros.



“Outro destaque é o Jardins de Sintra, que remete à atmosfera da cidade de Sintra, conhecida pela integração entre jardins, palácios e paisagens naturais. O Miradouro de Santa Luzia é mais um elemento que dá identidade ao novo residencial e faz referência ao famoso miradouro de Lisboa”, complementa Santinon. De acordo com ele, é possível optar por terrenos, com preços entre R$ 260 mil e R$ 850 mil, ou por uma das sete casas de luxo já prontas para morar, de 320,8 a 440 m², e valores entre R$ 1,71 milhão e R$ 2,55 milhões.



Cláudio Leite, diretor Regional da CIA Multiplataforma Imobiliária, que coordena as vendas do três residenciais, afirma que a Serra vive um momento de forte aquecimento do mercado imobiliário. “A procura por imóveis na região vem crescendo, impulsionada por mais qualidade de vida, contato com a natureza e, ao mesmo tempo, pela possibilidade de estar próximo dos grandes centros. Esse movimento tem atraído tanto compradores em busca de moradia quanto investidores atentos ao potencial de valorização desses municípios. O resultado é um mercado mais dinâmico, com novos projetos, maior diversidade de produtos e oportunidades em diferentes faixas de preço,” avalia Leite. Já em Areal, o Quinta Portuguesa entra na reta final das obras da área de lazer. Luiz Santinon, diretor do Grupo STN, conta que a estrutura terá piscinas climatizadas, praia artificial, academia, sala de yoga e quadras de tênis, entre outros.“Outro destaque é o Jardins de Sintra, que remete à atmosfera da cidade de Sintra, conhecida pela integração entre jardins, palácios e paisagens naturais. O Miradouro de Santa Luzia é mais um elemento que dá identidade ao novo residencial e faz referência ao famoso miradouro de Lisboa”, complementa Santinon. De acordo com ele, é possível optar por terrenos, com preços entre R$ 260 mil e R$ 850 mil, ou por uma das sete casas de luxo já prontas para morar, de 320,8 a 440 m², e valores entre R$ 1,71 milhão e R$ 2,55 milhões.Cláudio Leite, diretor Regional da CIA Multiplataforma Imobiliária, que coordena as vendas do três residenciais, afirma que a Serra vive um momento de forte aquecimento do mercado imobiliário. “A procura por imóveis na região vem crescendo, impulsionada por mais qualidade de vida, contato com a natureza e, ao mesmo tempo, pela possibilidade de estar próximo dos grandes centros. Esse movimento tem atraído tanto compradores em busca de moradia quanto investidores atentos ao potencial de valorização desses municípios. O resultado é um mercado mais dinâmico, com novos projetos, maior diversidade de produtos e oportunidades em diferentes faixas de preço,” avalia Leite.

Galeria-conceito em São Paulo

Galeria-conceito em São Paulo propõe uma nova forma de apresentar as rochas naturais ao mercado de arquitetura Divulgação

A Decolores, empresa de rochas naturais, inaugurou, em São Paulo, uma galeria-conceito que propõe uma nova forma de apresentar as peças ao mercado. O local, assinado pelo escritório MM18 Arquitetura, coloca a natureza, a arquitetura, a arte e o design em diálogo. Ou seja, o produto deixa de ser visto apenas como matéria-prima e passa a ocupar o protagonismo de obras naturais. A Decolores Gallery também será um espaço para que marmoristas, arquitetos, designers e especificadores recebam seus clientes. “São Paulo concentra alguns dos principais escritórios de arquitetura e design do país e tem papel fundamental na especificação de materiais para projetos de alto padrão”, ressalta Luca Burlamacchi, CEO da empresa.

