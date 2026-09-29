Taxa da inadimplência do aluguel residencial no estado do Rio segue o movimento nacional, que teve retração de 5,87% em setembro - Magnific

Taxa da inadimplência do aluguel residencial no estado do Rio segue o movimento nacional, que teve retração de 5,87% em setembroMagnific

Publicado 29/09/2026 18:44 | Atualizado 29/09/2026 18:44





Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft, explica que a redução identificada no Rio reflete o movimento geral de acomodação do índice em patamares mais controlados. “O alívio no endividamento das famílias, impulsionado por programas como o Desenrola 2.0, pode ter contribuído para a liberação de renda voltada a compromissos prioritários como a moradia", analisa Takahashi. A inadimplência no aluguel residencial no Rio de Janeiro voltou a registrar queda. A taxa no estado caiu para 4,4%, em setembro, atingindo o menor patamar desde junho. O resultado segue o movimento nacional, que teve retração de 5,87% no mesmo período. Os números são do IIA (Índice de Inadimplência de Aluguéis) da Loft, que mede mensalmente a proporção de contratos com atraso superior a 15 dias e considera uma janela de três meses para a comunicação da falta de pagamento. De acordo com a empresa, foram analisadas 500 mil locações sob gestão da plataforma em todo o país.Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft, explica que a redução identificada no Rio reflete o movimento geral de acomodação do índice em patamares mais controlados. “O alívio no endividamento das famílias, impulsionado por programas como o Desenrola 2.0, pode ter contribuído para a liberação de renda voltada a compromissos prioritários como a moradia", analisa Takahashi.

Cenário da Zona Central

Tendências, oportunidades e indicadores do mercado imobiliário da Zona Central serão apresentados em mais um evento promovido pelo Secovi Rio (Sindicato da Habitação). O encontro gratuito será no dia 9 de outubro (sexta-feira), a partir das 8h30, na sede do sindicato, no Centro. Participarão desta edição Leonardo Schneider, vice-presidente de Locação e Comercialização Imobiliária do Secovi Rio; Maurício Eiras, coordenador estatístico do sindicato; Thiago Hernandez, superintendente Comercial da construtora Canopus; e Ricardo Penna, diretor de Transações da Newmark Brasil. Inscrições em https://encurtador.com.br/Mnwj.

