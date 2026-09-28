Feira da construção no Riocentro aproximará indústria, varejo, distribuidores, especificadores, entidades e profissionais - AI

Feira da construção no Riocentro aproximará indústria, varejo, distribuidores, especificadores, entidades e profissionaisAI

Publicado 28/09/2026 16:19 | Atualizado 28/09/2026 16:19

Consolidada em São Paulo como a principal feira da construção civil e da arquitetura na América Latina, a Feicon faz a sua estreia no Rio de Janeiro. O evento gratuito acontecerá de 6 a 8 de outubro, no Riocentro, Barra da Tijuca, aproveitando o cenário aquecido do setor no estado. De acordo com dados da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), este mercado já gerou mais de 220 mil empregos formais, o equivalente a cerca de 30% de todas as vagas do segmento industrial fluminense. Além disso, movimenta cerca de R$ 25 bilhões por ano e responde por 2,4% da economia estadual.

Segundo a Firjan, as expectativas para os próximos anos envolvem uma carteira de, aproximadamente, R$ 41 bilhões em investimentos de infraestrutura no Rio de Janeiro. "Olhamos para a indústria da Construção Civil e Pesada sob uma perspectiva altamente estratégica, afinal ela se consolida como um dos nossos setores estruturantes mais vitais para o desenvolvimento socioeconômico fluminense", comenta Pablo Nogueira, especialista setorial da federação.

A Feicon Rio aproximará indústria, varejo, distribuidores, especificadores, entidades e profissionais em um ambiente para a geração de negócios. "Nossa proposta é reunir os diferentes elos do mercado para transformar essas oportunidades em conexões, mas também avançar em discussões essenciais sobre produtividade, qualificação e inovação, que têm impacto direto na capacidade do setor de aproveitar o que está previsto para os próximos anos", explica Ivan Romão, diretor da Feicon Rio. Inscrições em www.feiconrio.com.br/.

