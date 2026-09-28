Feira da construção no Riocentro aproximará indústria, varejo, distribuidores, especificadores, entidades e profissionaisAI
Feira da construção chega ao Rio em cenário aquecido no estado
Evento gratuito acontecerá de 6 a 8 de outubro, no Riocentro
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Separar um tempo para limpeza e organização é uma das estratégias
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Residenciais contarão com restaurante, heliponto e placas solares
Síndicos e universitários: seminário gratuito sobre impermeabilização
Encontro será nos dias 21 e 22 de outubro, na Tijuca
Melhora no faturamento da indústria de materiais de construção
Crescimento foi de 1,1% em agosto, afirma Abramat
Queda da Selic pode melhorar crédito e estimular mercado imobiliário
Continuidade da redução dos juros será mais relevante para o mercado do que o corte isolado de 0,25 ponto percentual
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