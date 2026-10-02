Evento gratuito abordará as perspectivas para a construção civil em 2027Magnific
CBIC debate economia e construção civil em 2027
Evento online e gratuito, no dia 21 de outubro, discutirá as perspectivas para o setor no próximo ano
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Poupança libera quase R$ 17 bilhões para a casa própria
Volume financiado teve alta de 37,5% em agosto
Cresce o número de brasileiros que pagam aluguel que não cabe na renda
Esse é o novo déficit brasileiro de moradia hoje no país, afirma especialista
Inadimplência no aluguel residencial cai para 4,4% no Rio
Resultado acompanha o movimento nacional, que teve retração de 5,87%, afirma pesquisa
Feira da construção chega ao Rio em cenário aquecido no estado
Evento gratuito acontecerá de 6 a 8 de outubro, no Riocentro
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