Evento gratuito abordará as perspectivas para a construção civil em 2027 - Magnific

Evento gratuito abordará as perspectivas para a construção civil em 2027Magnific

Publicado 02/10/2026 15:49 | Atualizado 02/10/2026 15:50

As perspectivas para a economia brasileira e os seus reflexos sobre a construção civil em 2027 serão tema de evento da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). O encontro online e gratuito acontecerá no dia 21 de outubro, a partir das 17h, no canal da entidade no Youtube. A iniciativa aproveita o momento em que as empresas do setor avaliam cenários e definem estratégias para novos projetos, investimentos e negócios . Inscrições em: encurtador.com.br/OYHs.

Minha Casa, Minha Vida no Nordeste

Residencial em Salvador terá 1.143 unidades pelo Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida Divulgação

A Tenda acaba de lançar o Aruna Patamares, empreendimento em Salvador (BA) pelo Faixa 4 do Minha Casa Minha Vida (MCMV). Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 500 milhões, o projeto é o primeiro da construtora nesta faixa do programa. O condomínio terá quatro torres e 1.143 apartamentos de dois quartos, todos com varanda. "O projeto foi pensado para que os espaços comuns façam parte da rotina dos moradores. O boulevard central, integrado ao paisagismo, estimula caminhadas, encontros e momentos de convivência, enquanto as áreas compartilhadas contribuem para uma experiência de moradia mais completa", explica Rodrigo Hissa, diretor regional da empresa.

Entrada no mercado de aluguel

Além da operação de compra e venda com imobiliárias parceiras, o Marketplace QuintoAndar agora atende o mercado de aluguel. A novidade estreia em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Campinas, cidades onde a empresa já atua com compra e venda, e em Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Goiânia. "Esta nova fase atende a um pedido direto dos nossos parceiros, que buscavam nossa liderança e expertise também no segmento de locação”, conta Gabriela D'Azevedo, diretora do marketplace.

