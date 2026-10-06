Preço de venda dos imóveis residenciais no Rio de Janeiro valorizou 0,76% em setembro - Magnific

Preço de venda dos imóveis residenciais no Rio de Janeiro valorizou 0,76% em setembroMagnific

Publicado 06/10/2026 13:25 | Atualizado 06/10/2026 13:27

Os preços de venda dos imóveis residenciais registraram nova aceleração no país, fechando em 0,58% em setembro contra 0,53% de agosto. E no Rio de Janeiro , o avanço foi ainda maior no mês passado: 0,76%, afirma o Índice FipeZAP. A elevação foi relativamente maior entre as unidades com três quantos, 0,61%, enquanto as de quatro ou mais quartos tiveram a menor variação mensal, 0,42%.

Reeleição no Seconci-Rio

Seconci-Rio realizou cerca de 20 mil atendimentos assistenciais para trabalhadores da construção civil Divulgação

Aluísio Mendes Filho foi reeleito presidente do Seconci-Rio (Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro) para o mandato 2026/2028. A prioridade do novo período é responder, com agilidade e qualidade, à procura por prevenção, atendimento médico, segurança do trabalho e assistência social. De acordo com a instituição, no primeiro semestre de 2026, o Seconci-Rio realizou cerca de 20 mil atendimentos assistenciais, para aproximadamente 4 mil trabalhadores, e emitiu cerca de 8 mil atestados de saúde ocupacional.

Retrofit em São Paulo

Retrofit de loja em São Paulo foi desenvolvido para apresentar uma nova forma do design autoral brasileiro Divulgação

A Lider, de móveis de alto padrão, concluiu o retrofit da sua primeira loja em São Paulo, localizada no Lar Center. A unidade de 600 metros quadrados foi desenvolvida para refletir a evolução da marca e uma nova forma de apresentar o design autoral brasileiro. O projeto é assinado por Raquel Nogueira, arquiteta e diretora de Visual Merchandising da Lider.

