Preço de venda dos imóveis residenciais no Rio de Janeiro valorizou 0,76% em setembroMagnific
Valor do imóvel registra nova aceleração no país
Preços subiram 0,58% em setembro. No Rio de Janeiro, alta foi de 0,76%, indica FipeZAP
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CBIC debate economia e construção civil em 2027
Evento online e gratuito, no dia 21 de outubro, discutirá as perspectivas para o setor no próximo ano
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Cresce o número de brasileiros que pagam aluguel que não cabe na renda
Esse é o novo déficit brasileiro de moradia hoje no país, afirma especialista
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Resultado acompanha o movimento nacional, que teve retração de 5,87%, afirma pesquisa
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