De janeiro a agosto, 3.235 trabalhadores usaram recursos do FGTS no consórcio imobiliário - Magnific

De janeiro a agosto, 3.235 trabalhadores usaram recursos do FGTS no consórcio imobiliárioMagnific

Publicado 07/10/2026 15:28 | Atualizado 07/10/2026 15:28

A venda de novas cotas de consórcio imobiliário atingiu 1,14 milhão entre janeiro e agosto, alta de 39,9%. Com esse volume, os negócios somaram mais de R$ 230 bilhões, indica balanço da Abecip (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios). O tíquete médio de agosto registrou avanço de 18,9%, ficando em R$ 234.830.

Foram 93,93 mil contemplações no período, com possível injeção de R$ 18,64 bilhões. O balanço afirma ainda que os resultados apontaram potencial participação na modalidade de 21,8% no total de 431,73 mil imóveis financiados nos sete primeiros meses do ano, incluindo os consórcios, segundo dados da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança).

No mesmo período, houve 3.235 trabalhadores consorciados que usaram parcial ou totalmente os seus saldos nas contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para pagar parcelas ou quitar débitos, dar lances ou complementar créditos, totalizando R$ 297,41 milhões, de acordo com o Gepas/Caixa.

Na coluna de amanhã, orientações para quem deseja investir no consórcio imobiliário.

