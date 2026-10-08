Especialista orienta avaliar estratégias de lance para acelerar a contemplação e antecipar a compra do imóvel por meio do consórcio imobiliário - Magnific

Especialista orienta avaliar estratégias de lance para acelerar a contemplação e antecipar a compra do imóvel por meio do consórcio imobiliárioMagnific

Publicado 08/10/2026 17:18 | Atualizado 08/10/2026 17:19

A coluna volta ao assunto sobre consórcio imobiliário com orientações para quem deseja adotar o modelo, conhecido por ser uma opção de compra programada, sem a figura do incorporador e sem juros, apenas a correção anual das parcelas e do valor da carta de crédito. As recomendações são de Bruno Borges, CMO (Chief Marketing Officer) do Mycon, administradora de consórcio digital:

- Investir na modalidade pode ser uma alternativa para construir patrimônio e gerar renda extra ao longo do tempo, seja por meio de aluguel tradicional, locação por temporada ou da valorização para futura revenda. Além disso, é uma estratégia de aquisição planejada para ampliar ativos de forma organizada. Por isso, é importante avaliar estratégias de lance para acelerar a contemplação e antecipar a compra, permitindo iniciar a geração de renda mais cedo e usar esse fluxo financeiro para complementar o pagamento das parcelas ou ainda para quem não tem pressa de adquirir o bem.

- Em um cenário de juros elevados (a Selic está em 13,75% ao ano), o consórcio pode ser uma opção para consumidores que desejam substituir financiamentos mais caros por uma aquisição planejada. Como a troca depende da contemplação, é preciso levar em consideração estratégias como lances fixos (previamente definido pela administradora) e livres (o consorciado pode dar qualquer valor, mas vai levar que ofertar mais) e histórico do grupo, fatores que podem ajudar a acelerar o acesso ao crédito.

- A comercialização de cartas de crédito contempladas, prevista na Lei dos Consórcios (Nº 11.795/2008), é outra oportunidade de ganho financeiro. Antes da negociação, verifique os preços praticados no mercado e as regras estabelecidas pela administradora.

- Importante lembrar que o consórcio não tem cobrança de juros sobre as parcelas nem pagamento de entrada. Os participantes pagam a taxa de administração, o fundo de reserva e o seguro. As correções das prestações e do valor da carta de crédito, para não perder o poder de compra, acontecem anualmente por um índice de inflação como o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção).

- As contemplações acontecem por sorteios e lances, neste último caso, para ter o bem mais rápido.

- O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) pode ser usado, desde que o interessado cumpra as regras do Conselho Curador do fundo, entre elas não ter imóvel próprio e ter, pelo menos, três anos de carteira assinada consecutivos ou não.

