Bairro planejado em Duque de Caxias terá corrida de obstáculos para crianças de 4 a 12 anos - Divulgação

Bairro planejado em Duque de Caxias terá corrida de obstáculos para crianças de 4 a 12 anosDivulgação

Publicado 09/10/2026 18:11 | Atualizado 10/10/2026 15:15





A corrida de obstáculos é voltada para crianças de 4 a 12 anos e foi criada pelo influenciador Natan por Aí. O evento também prevê momentos especiais, como a largada, a superação dos primeiros obstáculos e a chegada, com medalha e registros em família.



“É uma experiência que coloca a criança no centro, estimula a descoberta, a diversão e o contato com a natureza, ao mesmo tempo em que envolve toda a família. O fato de Cidade Jardim estar em uma região com tantas opções de lazer aquático permite ampliar essa vivência e mostrar um estilo de vida que pode fazer parte da rotina do futuro morador”, explica Lúcio Cornachini, sócio-diretor da Brasil Terrenos. Segundo ele, o bairro planejado terá lotes residenciais e comerciais com tamanhos a partir de 200 metros quadrados (m²), entrada de apenas 7%, mensais a partir de R$ 463 e prazo de até 240 meses para pagar. No mês em que se comemora o Dia das Crianças, a coluna traz duas iniciativas do mercado imobiliário que incentivam a interação da garotada com os pais por meio de atividades ao ar livre. A primeira acontecerá neste sábado, dia 10, a partir das 8h, em Duque de Caxias: o Desafio da Lama, que será realizado no Cidade Jardim, bairro planejado desenvolvido pela Brasil Terrenos e pela Ciampi Empreendimentos.A corrida de obstáculos é voltada para crianças de 4 a 12 anos e foi criada pelo influenciador Natan por Aí. O evento também prevê momentos especiais, como a largada, a superação dos primeiros obstáculos e a chegada, com medalha e registros em família.“É uma experiência que coloca a criança no centro, estimula a descoberta, a diversão e o contato com a natureza, ao mesmo tempo em que envolve toda a família. O fato de Cidade Jardim estar em uma região com tantas opções de lazer aquático permite ampliar essa vivência e mostrar um estilo de vida que pode fazer parte da rotina do futuro morador”, explica Lúcio Cornachini, sócio-diretor da Brasil Terrenos. Segundo ele, o bairro planejado terá lotes residenciais e comerciais com tamanhos a partir de 200 metros quadrados (m²), entrada de apenas 7%, mensais a partir de R$ 463 e prazo de até 240 meses para pagar.

Residencial em Cachoeiras de Macacu promoverá ação com clima de fazenda para as famílias Divulgação



Já no próximo sábado, dia 17, a partir das 9h, a Abovyan Participações promoverá o “Dia na Fazendinha”, no condomínio Reserva dos Ipês, que está com obras aceleradas em Cachoeiras de Macacu. Na programação, animais, atividades recreativas, brinquedos infláveis, animador e um buffet inspirado na gastronomia do campo.



Além das atividades, os visitantes poderão conhecer as condições comerciais na compra de terrenos, que têm preços a partir de R$ 127 mil e financiamento direto com a empresa em até 180 parcelas. “Preparamos um dia especial com entretenimento para as crianças, enquanto os pais terão a oportunidade de conhecer o clima de fazenda, o avanço das obras do condomínio e as formas de pagamento”, conta Ivair Barroso, diretor da Abovyan.

Já no próximo sábado, dia 17, a partir das 9h, a Abovyan Participações promoverá o “Dia na Fazendinha”, no condomínio Reserva dos Ipês, que está com obras aceleradas em Cachoeiras de Macacu. Na programação, animais, atividades recreativas, brinquedos infláveis, animador e um buffet inspirado na gastronomia do campo.Além das atividades, os visitantes poderão conhecer as condições comerciais na compra de terrenos, que têm preços a partir de R$ 127 mil e financiamento direto com a empresa em até 180 parcelas. “Preparamos um dia especial com entretenimento para as crianças, enquanto os pais terão a oportunidade de conhecer o clima de fazenda, o avanço das obras do condomínio e as formas de pagamento”, conta Ivair Barroso, diretor da Abovyan.