O lance no consórcio imobiliário não é pago antecipadamente para garantir a contemplação, alerta especialista - Magnific

O lance no consórcio imobiliário não é pago antecipadamente para garantir a contemplação, alerta especialistaMagnific

Publicado 14/10/2026 19:12 | Atualizado 14/10/2026 19:12

A coluna retoma o assunto sobre consórcio imobiliário trazendo um alerta: com a modalidade em alta no país, crescem também os golpes. Entre eles estão vendedores que prometem contemplação em poucos meses e cobram valores antecipados e até pedidos de PIX para contas pessoais ou de terceiros. A abordagem pode parecer legítima, com contratos falsos ou até uma cota real para dar mais credibilidade à negociação.

"Promessa de contemplação é proibida. Nenhum vendedor pode dizer que o cliente será contemplado em determinado mês. O que pode ser apresentado é o histórico de lances de um grupo, mas não existe garantia de que aquele comportamento vai se repetir na próxima assembleia", alerta Luís Fellipe de Oliveira, COO (chief operating officer ou diretor de Operações) e cofundador da Directcon, especializada em crédito estruturado, consórcios e soluções patrimoniais.

Além disso, é fundamental observar para quem o dinheiro está sendo enviado. "Qualquer transferência que não seja para a própria administradora é muito suspeita. O lance também não é pago antecipadamente para garantir a contemplação. O cliente só precisa pagar depois de ser contemplado e seguindo os procedimentos da administradora", orienta Oliveira.

Outro ponto de atenção é o tempo que a vítima leva para perceber o golpe. De acordo com o executivo, é comum que o consumidor só desconfie dois ou três meses depois, justamente quando chega o prazo em que a contemplação havia sido prometida e ela não acontece. Em seguida, muitas vezes, o suposto vendedor deixa de responder às mensagens. O especialista recomenda:

- Verificar se a administradora é autorizada a operar e utilizar seus canais oficiais de atendimento. Essa pesquisa pode ser feita no site do Banco Central, órgão responsável por autorizar, normatizar, fiscalizar e controlar o sistema de consórcios no país. Outro canal é o da Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios), que também pode orientar os interessados.

- Confirmar diretamente com a administradora se o vendedor é um representante autorizado.

- Validar com a administradora o contrato de adesão antes de realizar pagamentos.

- Nunca transferir dinheiro para a conta pessoal de vendedor ou de terceiros.

- Desconfiar de qualquer cobrança antecipada para garantir uma contemplação.

- Não acreditar em promessas de contemplação em prazo determinado.

- Emitir boletos e realizar pagamentos pelos canais oficiais da administradora.

- Conferir diretamente com a administradora se a cota foi contemplada, sem depender apenas da informação do vendedor.

- Se perceber que foi vítima de um golpe, você deve reunir comprovantes de pagamento, contratos e mensagens, registrar um boletim de ocorrência e comunicar a administradora envolvida. Em casos de pagamentos via PIX, é importante acionar imediatamente o banco. Pode também abrir uma reclamação no Banco Central e buscar os órgãos de defesa do consumidor.

