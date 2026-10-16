Condomínio em Areal terá wine bar e conceito inspirado em Mendoza, na Argentina - Divulgação

Condomínio em Areal terá wine bar e conceito inspirado em Mendoza, na ArgentinaDivulgação

Publicado 16/10/2026 18:23 | Atualizado 16/10/2026 18:26

A coluna traz hoje duas novidades no mercado imobiliário do estado do Rio. A primeira fica em Areal, na Região Serrana. A localidade, conhecida como a "Capital da Uva" e a "Cidade das Nações", ganhará o primeiro condomínio do país reconhecido pela Prefeitura de Mendoza (Argentina). Isso porque Areal recebeu recentemente o título de "cidade irmã" de Mendoza, criando uma conexão institucional que também estará presente na concepção do Aldea Mendoza. O projeto da Las Rocas Empreendimentos será implantado em área de 340 mil metros quadrados (m²) e terá 65 lotes residenciais a partir de 1.200 m². O VGV (Valor Geral de Vendas) é de R$ 70 milhões.



Areal, na Região Serrana do Rio de Janeiro, ganhará o primeiro condomínio do país reconhecido pela Prefeitura de Mendoza (Argentina) dentro da proposta de aproximação entre os dois destinos. A cidade fluminense recebeu recentemente o título de "cidade irmã" de Mendoza, criando uma conexão institucional que também estará presente na concepção do Aldea Mendoza. A empreitada é da Las Rocas Empreendimentos. "Esse reconhecimento tem um grande valor para nós. Somos cinco sócios apaixonados pelo que fazemos e com uma grande experiência no setor imobiliário. Queremos levar para Areal não apenas a inspiração de Mendoza, mas uma experiência que tenha identidade, qualidade e conexão verdadeira com a cultura do vinho", afirma Pedro Bertoletti, diretor da empresa.



De acordo com Pedro Bertoletti, diretor da empresa, o complexo reunirá ainda hotel boutique com apenas cinco suítes para ser exclusivo, vinhedo, wine bar e clube com piscina, academia, spa, quadras de padel, tênis e futebol. As obras do hotel já iniciaram e a previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2027.



"Somos cinco sócios apaixonados pelo que fazemos e com uma grande experiência no setor imobiliário. Queremos levar para Areal não apenas a inspiração de Mendoza, mas uma experiência que tenha identidade, qualidade e conexão verdadeira com a cultura do vinho", explica Bertoletti.



Já na capital, a Cury Construtora está lançando o Residencial Dona Ivone Lara no Porto Maravilha, que enaltece a memória do samba carioca. O condomínio de bloco único oferece apartamentos de um e dois quartos, com varanda e metragens entre 32 e 37m².

Sambista Dona Ivone Lara é homenageada em condomínio no Porto Maravilha Divulgação



Entre os itens de lazer e conveniências estarão coworking, espaço delivery, lavanderia, mercadinho, piscina, brinquedoteca, sala de games, pet care, salão de festas, fitness e espaço zen. O VGV estimado é de R$ 246 milhões. "O residencial representa mais do que moradia de qualidade. Trata-se do resgate da identidade cultural em uma região icônica da cidade que celebra uma das maiores lendas da nossa música e da nossa história", afirma Leonardo Mesquita, copresidente executivo da construtora e presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário). Segundo ele, desde 2021, a Cury já lançou 20 empreendimentos no Porto Maravilha.

Entre os itens de lazer e conveniências estarão coworking, espaço delivery, lavanderia, mercadinho, piscina, brinquedoteca, sala de games, pet care, salão de festas, fitness e espaço zen. O VGV estimado é de R$ 246 milhões. "O residencial representa mais do que moradia de qualidade. Trata-se do resgate da identidade cultural em uma região icônica da cidade que celebra uma das maiores lendas da nossa música e da nossa história", afirma Leonardo Mesquita, copresidente executivo da construtora e presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário). Segundo ele, desde 2021, a Cury já lançou 20 empreendimentos no Porto Maravilha.