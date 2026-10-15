Aluguel residencial no país registra uma desaceleração dos preços desde abril, segundo pesquisaMagnific

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Cristiane Campos
Os preços do aluguel residencial no país vêm demonstrando uma desaceleração iniciada em abril, afirma o Índice FipeZAP. Em setembro, apesar da valorização de 0,52%, os resultados anteriores confirmam a tendência de queda: agosto, 0,55%, julho, 0,70%, junho, 0,81%, maio, 0,85% e abril, 1,04%. De acordo com o estudo, no mês passado, a alta dos valores ficou abaixo das variações do IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), de 0,82%, e do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços – Mercado), que fechou em 1,57%.

Analisando apenas o Rio de Janeiro, o avanço foi de 0,74% em setembro. Os imóveis com três quartos tiveram um crescimento mais expressivo no período, 0,75%, enquanto os de um quarto registraram avanço menor de 0,30%.

Mais de 110 mil imóveis vendidos

A pesquisa Indicadores Imobiliários Nacionais do 2º trimestre de 2026 aponta a venda de 113.676 unidades no recorte analisado, alta de 5,3% em relação ao mesmo período de 2025. O programa Minha Casa, Minha Vida respondeu por 58% dos lançamentos, com 62.129 imóveis, e representou 51% das negociações realizadas entre abril, maio e junho. O estudo é da Brain Inteligência Estratégica em parceria com a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção).